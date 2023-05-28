Ahmet Davutoğlu İstanbul'da oy kullandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu İstanbul'da kullandı.

Eyüpsultan'da bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'ndaki 2249 numaralı sandıkta eşi Sare Davutoğlu ile oy verme işlemini gerçekleştiren Davutoğlu, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Davutoğlu, Türkiye'nin seçimlerde ikinci turu ilk kez tecrübe ettiğini anımsatarak, Türk halkının barışçıl bir ortamda sandığa gitmesinin demokrasinin olgunluğunu gösterdiğini söyledi.

Seçim sonuçlarını Ankara'da partisinin genel merkezinde takip edeceğini aktaran Davutoğlu, 6 partinin genel başkanı arasında sürekli bir temas bulunduğunu, gerekli görüldüğünde bir araya geleceklerini ifade etti.