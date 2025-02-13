Ahmet Kaya: İlbank Payları Azaldı, Adaletsizliği Görüyoruz - Son Dakika
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Politika

Ahmet Kaya: İlbank Payları Azaldı, Adaletsizliği Görüyoruz

Ahmet Kaya: İlbank Payları Azaldı, Adaletsizliği Görüyoruz

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İlbank'tan gelen belediye paylarının son seçimden sonra azaldığını belirterek, bu durumun adaletsizlik yarattığını vurguladı. Başkan Kaya, kasaya giren paranın personel giderlerini bile karşılamadığını ifade etti.

13.02.2025 17:07  Güncelleme: 17:09
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin İlbank'tan aldığı paylar her yıl düzenli olarak artarken, son seçimden sonra azaldığını söyledi.

İlbank'tan Ortahisar Belediyesi'ne verilen payları gösteren son 5 yıllık tabloyu paylaşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 2020 yılından itibaren düzenli olarak artan belediye paylarının 2025'te azaldığını belirterek tepki gösterdi. Başkan Kaya, "Geçen yıl ocak ayında belediyenin kasasına giren para 70 milyon 647 bin lira olurken, 2025'in Ocak ayında bu tutar 59 milyon 968 bin lira oldu. Her yıl artan para, belediye yönetimi bize geçtikten sonra azalıyorsa burada ciddi bir adaletsizlik, büyük bir haksızlık var demektir. Bu haksızlık da 'Ahmet Kaya'ya değil, Ortahisar'da yaşayan 330 bin 836 vatandaşımıza yapılmaktadır" dedi.

İlbank'tan gelen paranın personel giderlerini karşılamaya bile yetmediğini belirten Başkan Kaya, "Ocak ayı personel giderlerimiz 85 milyon 585 milyon lira. Kasaya giren parayla bu giderlerin ödenmesi mümkün değil. Nasıl hizmet edeceğiz, nasıl maaş ödeyeceğiz? Halkımıza hizmet etmeyelim, çalışanımıza da maaş ödemeyelim istiyorlar" dedi.

Belediye borçlarının ödenmesine değil, ödenme yöntemine itiraz ettiklerini vurgulayan Başkan Kaya, "Biz, 'Önceki yönetimin yaptığı, ödemediği ve bize bıraktığı borcu ödemeyeceğiz' demiyoruz. Dediğimiz şudur; belediyemizin mevcut ekonomik durumunda hizmet yapmamızı zora sokacak şekilde üzerimize gelinmesin. Kesinti yapılacaksa da makul ve adil bir şekilde yapılsın" ifadelerini kullandı.

"Yapılan bu haksızlıklar, çalışma azmimizi ve halkımıza hizmet yapma irademizi asla zaafa uğratamayacaktır" diyen Başkan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim itirazımız çifte standardadır, yapılan haksızlığadır. Nasıl ki biz sadece CHP'li seçmenlere hizmet etmiyor, halkımızı tümüyle kucaklıyorsak, hiçbir ayrım yapmıyorsak, iktidardan da aynı şeyi bekliyoruz. Ama milletimiz yapılan haksızlığı görüyor". - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Belediye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Kaya: İlbank Payları Azaldı, Adaletsizliği Görüyoruz - Son Dakika

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