Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran: "Bayramın ruhuna uygun duygu aktarımı yapmayı özlemişiz" - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran: "Bayramın ruhuna uygun duygu aktarımı yapmayı özlemişiz"

03.05.2022 00:58
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran: "Bayramın ruhuna uygun duygu aktarımı yapmayı özlemişiz"

Korona virüs kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte 2 yılın ardından Sakarya'da toplu bayramlaşma programı yoğun katılımla yapıldı.

Korona virüs kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte 2 yılın ardından Sakarya'da toplu bayramlaşma programı yoğun katılımla yapıldı. Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "Pandemiden sonra ilk defa böyle bir arada iç içe kutladığımız bir bayram oldu. Özlemişiz biz bu bayramları; insanlara sarılmayı, tokalaşmayı" dedi.

Pandemi sebebiyle 2 yıldır düzenlenemeyen toplu bayramlaşma töreni, bu bayram Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce ortaklaşa gerçekleştirildi. Adapazarı ilçesinde bulunan Ormanpark'ta gerçekleştirilen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran başta olmak üzere Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ve yöneticileri, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, STK'lar ve davetliler katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Her yokuşun bir inişi vardır derler. Pandemi bizim için ciddi bir yokuştu. 2 senedir bu yokuşu büyük bir özveriyle, büyük bir mücadeleyle atlatmış olduk. Şükürler olsun bayrama kavuştuk. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" derken, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, "Pandemiden, yoğun geçen bir süreçten sonra sevdiklerimizden, akrabalarımızdan, büyüklerimizden, küçüklerimizden uzak kaldık, uzaktan bayramlaşma süreci oldu. Yaklaşık 3 bayramdır özlemiştik. Hem Ramazan birlik beraberlik içinde geçti, gönlümüzce eskiden olduğu gibi bir Ramazan geçirmiş olduk. Huzurlu, mutlu bayrama ulaşmış olduk. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da nice sağlıklı, huzurlu, güzel bayramlara diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Özlemişiz bu bayramları"

Bakan Yardımcı Rıdvan Duran da, "Pandemiden sonra ilk defa böyle bir arada iç içe kutladığımız bir bayram oldu. Özlemişiz biz bu bayramları; insanlara sarılmayı, tokalaşmayı. Bayramın ruhuna uygun duygu aktarımı yapmayı özlemişiz, hamdolsun bugün bu şartlarda bayramlaşma oldu. Biz de memleketimizde bayramımızı geçirmek istedik. Çok güzel bir bayramlaşmaydı. STK'lar, kamu kurumlarının yöneticileri, vatandaşlarımız, gazilerimiz herkes buradaydı. Biz de keyifli bir bayram geçiriyoruz. Pandemi, büyükleri küçüklerden ayırdı. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan yakınlarımızı virüs ortamından korumak için uzak durduk 2 yılı aşkın bir süredir. Ama aşıların geliştirilmesi, sağlık ortamının biraz daha uygun hale getirilmesi ile birlikte artık yaşlılarımızla da bayramlaşmaya başladık. Daha önceden kapılardan bayramlaştığımız yakınlarımızın artık evlerine girerek bayramlaşabiliyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

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Koronavirüs, Sakarya, Pandemi, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran: 'Bayramın ruhuna uygun duygu aktarımı yapmayı özlemişiz' - Son Dakika


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