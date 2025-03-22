Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı\'ndan Aile Yılı Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Hep birlikte güçlü ve sağlıklı aileler inşa ederek, ülkemizin geleceğini güvenle şekillendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, Emirdağ Belediyesince düzenlenen büyük aile iftarı programına katıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı programda konuşan Bakan Göktaş, Ramazanın gönüllerin yakınlaştığı özel bir zaman olduğunu belirterek, "Bir arada oluşumuz, sofralarımızı paylaşmamız, birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve dostluk bağlarımızın en güzel nişanesidir. Bu sofralar, birlikte olmanın, aile olmanın önemini ve değerini bir kez daha anlatıyor" dedi.

"Kadınların güçlü ailelerdeki rolünü önemsiyoruz"

Konuşmasında 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesine değinen Bakan Göktaş şunları söyledi:

"Özellikle siz değerli muhtarlarımız, mahallelerimizin, köylerimizin kalbindeki yöneticiler olarak önemli görevler düşüyor. Sizler, ailelerle devlet arasında bir köprü görevi görüyorsunuz. Mahallelerinizdeki her aileyi yakından tanıyor, onların ihtiyaçlarını, beklentilerini en iyi şekilde biliyorsunuz. Birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla aile olma bilincini yükseltmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve nesiller arasında köprüler kurmak temel hedefimizdir. Bu amaçla aileyi destekleyen ve güçlendiren kapsamlı projeler yürütüyoruz. Ebeveynlere rehberlik etmek yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak bizler için çok kıymetli. Kadınların güçlü ailelerdeki rolünü önemsiyor ve onları desteklemeye yönelik projelere önem veriyoruz. Özellikle çocukların ve gençlerin sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümelerini sağlamak için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Bu özel yılda 'Aile Yılı'nda muhtarlarımızdan beklentimiz, mahalle ve köyleriniz de aile kurumunun güçlenmesi için gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etmenizdir. Biz inanıyoruz ki, sizlerin katkılarıyla ailelerimiz daha güçlü, daha mutlu ve huzurlu olacaktır. Hep birlikte güçlü ve sağlıklı aileler inşa ederek, ülkemizin geleceğini güvenle şekillendirmeye devam edeceğiz." - AFYONKARAHİSAR