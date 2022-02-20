Üye Girişi
AK kadrodan kafeteryalara çıkartma - Son Dakika

AK kadrodan kafeteryalara çıkartma

20.02.2022 14:10
AK kadrodan kafeteryalara çıkartma

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen programda Adapazarı ilçesinde bulunan kafeteryalar ziyaret edilerek gençlerle sohbet edildi.

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen programda Adapazarı ilçesinde bulunan kafeteryalar ziyaret edilerek gençlerle sohbet edildi.

AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanlığı görevine geldikten sonra yönetimi ile peş peşe programlar gerçekleştiren Efe Kuşdili, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Kuşdili ve yönetimi eşliğinde Adapazarı ilçesinde bulunan kafeteryalara yönelik ziyaret programı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun katılımı ile gerçekleştirilen programda; ziyaret edilen kafeteryalarda oturan gençler ile sohbet edilerek, istek ve talepleri dinlendi. - SAKARYA

AK kadrodan kafeteryalara çıkartma
AK kadrodan kafeteryalara çıkartma
AK kadrodan kafeteryalara çıkartma
AK kadrodan kafeteryalara çıkartma

YORUMLAR
500
AK kadrodan kafeteryalara çıkartma AK kadrodan kafeteryalara çıkartma Sakarya'da engelli çocuklar etkinlikte doyasıya eğlendi Sakarya'da engelli çocuklar etkinlikte doyasıya eğlendi Sakarya Gençlik Merkezlerinde ikinci dönem eğitimleri devam ediyor Sakarya Gençlik Merkezlerinde ikinci dönem eğitimleri devam ediyor

Adapazarı, Hisarcık, Sakarya, gençlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK kadrodan kafeteryalara çıkartma - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
13:54 Mbappe, 45 milyon euroluk yeni teklifi reddetti! Cumhurbaşkanı Macron'un çabalarını bile yanıtsız bıraktı
13:45 Ankara'da gecekonduda göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı!
13:44 Yaşamını yitiren avukattan yürek burkan not: İyi bir baba olamadım, eşime kötü davrandım
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
12:39 Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme
12:27 Öldürülen gazetecinin yakın arkadaşı: Bundan sonra Güngör Arslan benim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 14:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: AK kadrodan kafeteryalara çıkartma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement