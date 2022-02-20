AK kadrodan kafeteryalara çıkartma - Son Dakika

AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen programda Adapazarı ilçesinde bulunan kafeteryalar ziyaret edilerek gençlerle sohbet edildi.

AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanlığı görevine geldikten sonra yönetimi ile peş peşe programlar gerçekleştiren Efe Kuşdili, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Kuşdili ve yönetimi eşliğinde Adapazarı ilçesinde bulunan kafeteryalara yönelik ziyaret programı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun katılımı ile gerçekleştirilen programda; ziyaret edilen kafeteryalarda oturan gençler ile sohbet edilerek, istek ve talepleri dinlendi. - SAKARYA