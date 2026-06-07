AK Parti, 6 Beldi Seçimlerinde 5 Galibiyet Elde Etti - Son Dakika
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AK Parti, 6 Beldi Seçimlerinde 5 Galibiyet Elde Etti

07.06.2026 20:48
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Ali İhsan Yavuz, 6 beldenin 5'ini kazanarak milletin teveccühünün sürdüğünü açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "6 beldenin 5'ini kazanmış olduk. Bu sonuçlar, milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini gösteriyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerde partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı (Tokat Almus Bağtaşı, Tokat Reşadiye Yolüstü, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa, Gümüşhane Merkez Tekke). Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/MHP adayı seçimi kazanmış oldu. Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise oylarımızı 5 kat artırdık. Özetle 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat Almus Bağtaşı'nda yüzde 94.5, Tokat Reşadiye Yolüstü'de yüzde 82, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da yüzde 52, Gümüşhane Merkez Tekke'de yüzde 65, Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde (MHP) yüzde 60, Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı 5 kat artırarak yüzde 48'e çıkarttık. Bu sonuçlar, milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, AK Parti, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti, 6 Beldi Seçimlerinde 5 Galibiyet Elde Etti - Son Dakika

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