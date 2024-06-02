AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı, 'Çaya Bekleriz' Projesiyle Vatandaşlarla Buluşuyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı, 'Çaya Bekleriz' Projesiyle Vatandaşlarla Buluşuyor

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı, \'Çaya Bekleriz\' Projesiyle Vatandaşlarla Buluşuyor

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı, vatandaşlarla yakın temas kurmak ve taleplerini dinlemek amacıyla 'Çaya Bekleriz' adlı bir proje başlattı. Her çarşamba günü saat 13.00-17.00 arasında parti binasında düzenlenecek olan halk gününde, vatandaşlar hem çay keyfi yapacak hem de sorunlarını AK Parti'ye iletebilecek.

02.06.2024 18:45
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AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı, vatandaşlarla yakın temas kurmak ve taleplerini dinlemek amacıyla "Çaya Bekleriz" adlı bir proje başlattı. Proje çerçevesinde her çarşamba günü saat 13.00-17.00 arasında parti binasında halk günü düzenlenecek.

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Çaya Bekleriz" projesinin temel amacının vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlemek olduğunu söyledi. Tahtalı, "Halkımızla bir araya gelerek hem çay keyfi yapacak hem de onların talep ve sorunlarını dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini AK Parti Merkezi'ne ileteceğiz" dedi.

Tahtalı, tüm Ağrılıları taleplerini dile getirmek üzere çarşamba günleri parti binasına davet etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı, 'Çaya Bekleriz' Projesiyle Vatandaşlarla Buluşuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı, 'Çaya Bekleriz' Projesiyle Vatandaşlarla Buluşuyor - Son Dakika
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