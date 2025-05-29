AK Parti'de kurulan Anayasa Komisyonu, ilk toplantısını 4 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.
AK Parti'de kurulan Anayasa Komisyonu, ilk toplantısını 4 Haziran'da saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. 10 hukukçudan oluşan ekibe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Komisyonda AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar" demişti. - ANKARA
Son Dakika › Politika › AK Parti Anayasa Komisyonu'nun ilk toplantısının tarihi belli oldu - Son Dakika
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