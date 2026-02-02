AK Parti Batı Karadeniz Bölge Toplantısı Karabük'te tamamlandı - Son Dakika
AK Parti Batı Karadeniz Bölge Toplantısı Karabük'te tamamlandı

AK Parti Batı Karadeniz Bölge Toplantısı Karabük'te tamamlandı
02.02.2026 12:28  Güncelleme: 12:30
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı, Karabük'te üç gün süren programla tamamlandı. Toplantıda siyaset anlayışı ve teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı, çok sayıda üst düzey ismin katılımıyla Karabük'te üç gün süren programın ardından tamamlandı.

Program kapsamında Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Batı Karadeniz Bölge Başkanı Mücahit Yılmaz "AK Parti Teşkilat ve Siyaset Anlayışı", Teşkilat Başkan Yardımcısı Haydar Ali Yıldız "Lider, Fikir ve Teşkilat Eğitimi", Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı ise "Siyasal İletişim" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantıya ev sahipliği yapan AK Parti Karabük İl Başkanlığı, organizasyonu başarıyla yürüttü. İl Başkanı Ferhat Salt, toplantının Karabük'te yapılmasının önemine dikkat çekerek, Karabük'ün Batı Karadeniz'in merkezinde yer alan bir şehir olarak bu önemli buluşmaya ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programın ilk etabında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teşkilatların önemine vurgu yaparak AK Parti'nin siyaset anlayışının milletle iç içe olduğunu ifade etti.

Toplantının son etabında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise bölge toplantısının Batı Karadeniz illerindeki teşkilat çalışmalarına yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Üç gün süren Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı, yapılan değerlendirmelerin ardından tamamlanırken, Karabük siyaset gündeminin kalbinin attığı şehir olarak toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile Batı Karadeniz bölgesindeki 10 ilden il ve ilçe başkanları katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

