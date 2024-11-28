AK Parti Bilecik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Bilecik Toplantısı

AK Parti Bilecik Toplantısı

Serkan Yıldırım başkanlığında, partinin gündemi ve Bilecik'in kalkınması ele alındı.

28.11.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda partinin gündemindeki önemli konular ele alındı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirilirken, parti gündemini değerlendirdi. Toplantıda, partinin yerel ve genel gündemi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. AK Parti Meclis Yönetim Kurulu üyeleri, önümüzdeki dönemdeki çalışmalar ve stratejik adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım toplantı konuşmasında, Bilecik'in her alanda kalkınması ve AK Parti'nin hedeflerine ulaşabilmesi için teşkilat mensuplarının birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmesinin önemini vurguladı. Teşkilatların uyum içinde yürüteceği çalışmalara değinen Yıldırım, partililerin özverili çalışmalarıyla Bilecik'in daha fazla başarı elde edileceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Bilecik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:12 Muhabirlere görüntü yasağı Meclis’i fena karıştırdı Muhabirlere görüntü yasağı Meclis'i fena karıştırdı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
15:03 Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
14:58 Görüntüsü olay olmuştu Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı
14:53 Gazze’deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı
14:53 Batman Belediyesi’nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük’e tepki Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki
14:52 Mesut Özil’den TFF başkanlığı iddialarına yanıt Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 11:55:36. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Bilecik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.