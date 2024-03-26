AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, belediye binası önünde açıklama yaptı.
Demirkol, açıklamasında belediye çalışanlarına seslenerek, yerel seçimleri kazanması halinde kimsenin işten çıkarılmayacağını, huzur, güven, sevgi dolu bir ortamda aile gibi çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Sağlık İl Müdürü görevindeyken 6 bin 500 kişiyle aile gibi çalışarak başarıyı yakaladıklarını anlatan Demirkol, belediye çalışanı memur ve işçilerin sosyal haklarında mevcudun üzerine iyileştirmeler yapılacağını aktardı.
Demirkol, Bolu için canla başla çalıştığını dile getirerek, "Yaşadığınız sorunları ve çözümlerini biliyoruz. Hep beraber sevgiyle, güvenle ve huzur içerisinde görevi devraldığımızda çalışmaya devam edeceğiz. Belediyemizde özlük haklarınızın iyileştirildiği, çalışma saat farklılıklarının giderildiği huzur, güven ve sevgi dolu ortamda aile gibi çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Sosyal tesislerde çalışanlar ve ailelerinin, buralardan indirimli şekilde faydalanmasının önünü açacaklarını vadeden Demirkol, "Hep beraber, sağlık sisteminde 6 bin 500 çalışanımızla nasıl fedakarca aile gibi çalışarak başarı elde ettiysek, yine sizlerle aile gibi çalışarak Bolu Belediyesi'nde destan yazacağız. 31 Mart'ta Bolu kazanacak, sizler kazanacaksınız, hiç kimse kaybetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Politika › AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol'dan Çalışanlara Güvence - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir'e çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldi. İftar programına katılan Bakan Güler, Valilik ziyaretinde protokol üyeleriyle görüştü. Ziyarette şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceği ifade edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, 11'i Afganistan, 20'si Suriye uyruklu toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı zanlısı ise adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlik siyaseti olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu söyledi. Yılmaz, yapılan hizmetlerin önemine değinerek, Türkiye'nin vesayetlerden kurtulduğunu ve milli iradeyi hakim kıldığını belirtti. Ayrıca, Muş'un yaşam kalitesini artıracak ve kalkınmasını hızlandıracak adayın Feyat Asya olduğunu ifade etti.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin İsrail'e üçüncü ülkelere ihraç edebileceği silah parçaları gönderdiğini açıkladı. Lecornu, Fransa'nın İsrail ile yaptığı satış sözleşmelerine mali olarak bağımlı olmadığını ve bu durumun Fransız savunma sanayisi için bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca Lecornu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve terör tehdidi gibi konular hakkında da açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 'halkla buluşma' programında vatandaşlara hitap etti. Özel, emekli maaşlarına yapılmayan zamları eleştirerek, dünyanın gelişmiş ülkelerinde emeklilere sağlanan imkanları hatırlattı. Ayrıca, tarım kenti olan Bandırma'da çiftçilere destek sözü verdi ve partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'ya ziyarette bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar ilçesinde yaptığı ziyarette belediyecilik anlayışını açıkladı. Zeybekci, sözünde duran, vaatlerini yerine getiren ve emanete ihanet etmeyen bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'e disiplin soruşturması başlatılmasına ilişkin olarak, 'Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok' dedi. Erbakan, ayrıca partisinin hedeflerini açıklayarak, 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar olmayı ve 2028 seçimlerinde Milli Görüş'ü iktidara taşımayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Türk şirketlerinin İsrail ile ticaret yapmasının akıl alacak bir durum olmadığını vurguladı.
CHP lideri Özgür Özel'in Balıkesir Edremit'teki mitinginde ezan arası verildiği anlarda mikrofon açık unutuldu. Ezanın ne zaman okunacağını aralarında tartışan CHP'li isimlerin diyalogları dikkat çekti. Mikrofonda sesi yer alan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, ''Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk? Ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?