AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesini ziyaret etti

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesini ziyaret etti

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesini ziyaret ederek panayırı gezdi ve bir düğüne katıldı. Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, ziyaretten mutluluk duyduklarını belirtti.

13.08.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesini ziyaret etti.

Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, AK Parti İlçe Başkanı Cahit Bilge ve Gelibolu Belediye Meclisi Üyesi Kerim Gümüşlü ile panayırı gezen Gider, panayırın ilçeye oldukça hareket ve renk kattığını ve halkın da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Ayhan Gider, daha sonra bir düğüne katıldı ve evlenen çifte mutluluklar diledi.

Soyuak, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Unutulmaya yüz tutmuş bu güzide panayır geleneğinin tekrar canlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha güzel bir Gelibolu için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Ali Kamil Soyuak, Milletvekili, Ayhan Gider, AK Parti, Gelibolu, AK Parti, Etkinlikler, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:56 Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:37 Van Bronchorst biletini kesti Beşiktaş’ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor
23:17 Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig’in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
23:03 Gaziantep FK, Bodrum FK’yı son dakika golüyle 1-0 yendi Gaziantep FK, Bodrum FK'yı son dakika golüyle 1-0 yendi
22:46 Gaziantep’te esnaf, Instagram’ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı Gaziantep'te esnaf, Instagram'ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 16:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement