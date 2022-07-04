AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: "AK Parti iktidarında devrim niteliğinde her alanda değişim dönüşüm yaşandı" - Son Dakika
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AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: "AK Parti iktidarında devrim niteliğinde her alanda değişim dönüşüm yaşandı"

04.07.2022 20:42
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: "AK Parti iktidarında devrim niteliğinde her alanda değişim dönüşüm yaşandı"

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti iktidarıyla birlikte ülkede devrim niteliğinde her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti iktidarıyla birlikte ülkede devrim niteliğinde her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, 2023 seçimlerine yönelik parti çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığında il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ahlatcı, Türkiye'nin bölgede ve dünyada devasa kazanımlar elde ettiğini belirterek, "AK Parti'nin yaptığı hizmetler, yapacağı hizmetlerin teminatı olmaya devam ediyor. Partililerden saha çalışmalarında bunları vatandaşlara çok iyi anlatmalarını istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Ahlatcı, "Son iki asırda nice sınamaları ağır bedellerle geride bırakan bir ülke ve toplum olarak yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkarak azimle yolumuza devam edeceğiz. Tıpkı vesayet ve darbe güçleriyle mücadelemiz gibi. Tıpkı terör örgütlerinin başını inlerinde ezdiğimiz sınır ötesi harekatlarımız gibi. Tıpkı bölgemizdeki savaşlar ve krizler konusunda sergilediğimiz dengeli, tutarlı, vicdani tavır gibi. Tıpkı demokrasimize, vatanımıza, istiklalimize ve istikbalimize yönelik saldırılar karşısında gerektiğinde canımız pahasına ortaya koyduğumuz dirayetli duruş gibi" diye konuştu.

Dar gelirliler ve ücretlilerin hayat pahalılığı sebebiyle ortaya çıkan refah kayıplarını telafi etmek için sürekli yeni programlar devreye alındığını hatırlatan Ahlatcı, işçi, memur, emekli, çiftçi gibi hiçbir kesimi ihmal etmeden tüm imkanları seferber ederek her bir insanın derdiyle dertlendiklerini ve sıkıntılarına çözüm aradıklarını ifade etti. Artan akaryakıt fiyatlarına da değinen Ahlatcı, "Dünyanın yaşadığı bu sıkıntıyı biz de göğüsleyecek ve sabırla düzelmesini bekleyeceğiz. 'Sel gider kum kalır' ifadesinde olduğu gibi önemli olan bu küresel dalga dindiğinde hangi kazanımlara sahip olacağımızdır" şeklinde konuştu.

Çorum yerelinde de çok iyi işlere imza atıldığını belirten Ahlatcı, Çorum'un tarihi ve kültürel değerlerini ayağa kaldırmak için Saat Kulesi ve Ulu Cami'yi içine alan meydan projesinin ilk adımı olan eski Halkbank binasının yıkım işleminin gerçekleştiğini söyledi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: 'AK Parti iktidarında devrim niteliğinde her alanda değişim dönüşüm yaşandı' - Son Dakika

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