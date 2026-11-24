AK Parti'de genel başkan yardımcılığı yapan Hayati Yazıcı görevinden istifa ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partideki görevinden istifa etti. Bu istifa sonucunda Yazıcı'nın genel başkan yardımcılığı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevi sona erdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, partideki görevinden istifa etti.
Kaynak: İHA
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