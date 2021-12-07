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AK Parti'de ilçe danışma meclisleri sürüyor - Son Dakika

AK Parti'de ilçe danışma meclisleri sürüyor

07.12.2021 13:55
AK Parti'de ilçe danışma meclisleri sürüyor

AK Parti Konya'da 14 ilçe danışma meclisinin toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Konya'da 14 ilçe danışma meclisinin toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Emirgazi, Karapınar, Altınekin, Cihanbeyli, Kulu, Derebucak, Beyşehir, Ahırlı, Yalıhüyük, Seydişehir, Çeltik, Yunak, Kadınhanı ve Sarayönü ilçe teşkilatlarının 75. ilçe danışma meclisi toplantıları gerçekleştirildi. Kadınhanı ve Sarayönü ilçe danışma meclislerine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katılırken, 14 ilçe danışma meclisinde AK Parti Konya il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ilçe danışma meclislerinde açılış ve yoklamanın ardından divan üyeleri seçimi yapıldı. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen ilçe danışma meclislerinde AK Parti'nin 19 yıl içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve çalışmalar değerlendirildi.

"Büyük ve güçlü bir aileyiz"

14 ilçede yapılan danışma meclisi toplantılarını değerlendiren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti'nin büyük ve güçlü bir aile olduğunu vurguladı. Başkan Angı, "Birlik ve beraberliğimiz bizim için oldukça önemli. Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesinden rahatsız olanlara inat biz azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İlçe danışma meclisi toplantılarımız da bunun bir örneği. Konya olarak her zaman Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduk ve partimize en büyük desteği veren illerin başında geldik. Aziz hemşehrilerimizin 2023 seçimlerinde de liderimizi yalnız bırakmayacağına ve yeniden göreve seçeceğine yürekten inanıyor, ilçe danışma meclislerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"Yatırımlarımız devam ediyor"

Kadınhanı ve Sarayönü ilçe danışma meclislerinde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Nerede bir birlik varsa orada bereket oluyor. İnşallah 2022 yatırım programını da belde ziyaretlerinden sonra bir arada gerçekleştireceğiz. 2021'de söz verdiğimiz her şeyi yaptık elhamdülillah. Büyük bir gururla bunu söyleyebilirim. Tabi bu demek değil ki her şeyi yaptık, hiçbir sorun kalmadı. Ama yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Her yıl yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bizim için önemli olan şey; Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşı olmak. Bizim için önemli şey, bu ülkeyi geleceğe götürecek AK Parti kadrolarının bir neferi olabilmek" diye konuştu. - KONYA

AK Parti'de ilçe danışma meclisleri sürüyor
AK Parti'de ilçe danışma meclisleri sürüyor
AK Parti'de ilçe danışma meclisleri sürüyor
AK Parti'de ilçe danışma meclisleri sürüyor
AK Parti'de ilçe danışma meclisleri sürüyor

Kadınhanı, AK Parti, Hisarcık, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti'de ilçe danışma meclisleri sürüyor - Son Dakika
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