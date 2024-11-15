AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 14.40'ta başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Son Dakika › Politika › AK Parti'de MYK toplandı - Son Dakika
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