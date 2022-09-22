AK Parti'de 'torba yasa' mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'de 'torba yasa' mesaisi

22.09.2022 11:58
AK Parti'de 'torba yasa' mesaisi

AK Parti, icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki borçların tasfiye edilmesini de öngören ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifini 1 Ekim'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunacak.

AK Parti, icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki borçların tasfiye edilmesini de öngören ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifini 1 Ekim'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunacak.

TBMM'de, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında bürokratların da katıldığı toplantıda, yeni torba teklif için mesai yapıldı. 60 ile 80 madde arasında olması beklenen torba yasa teklifinde vergi ve icra kanunlarında değişiklik öngörülüyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan 10 milyon icra dosyası, tasfiye edilecek. Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon kişi yararlanacak. Varlık yönetimi şirketlerine devredilmiş icralık borçların da devlet tarafından karşılanmasının kapsama dahil edilmesi planlanıyor. Düzenleme içinde; şirketlerin, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğal gaz desteği vermesi öngörülüyor. Şirketlere, çalışanlarına doğal gaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanması da gündemde. Bu düzenlemenin ise torba teklifin içine koyulması planlıyor. Aynı destek, personeline yol ve yemek yardımlarını nakdi olarak veren şirketler için de geçerli olacak.


YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılacak İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışına katılacak Ömer Fethi Gürer'den Bakan Yanık'a: 'Asdep Personelinin Görevi AKP Çalışmalarını Anlatmak İçin Mektubu Kapı Kapı Dağıtmak Mıdır?' Ömer Fethi Gürer'den Bakan Yanık'a: 'Asdep Personelinin Görevi AKP Çalışmalarını Anlatmak İçin Mektubu Kapı Kapı Dağıtmak Mıdır?'
Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de 'torba yasa' mesaisi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:32 80 metre uzunluğundaki pervaneleri gören ilçe sakinleri şaşkına döndü
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 12:06:57. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'de 'torba yasa' mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement