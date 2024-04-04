AK Parti\'den Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok mazbatasını aldı

AK Parti'den Çaykara Belediye Başkanı seçilen Hanefi Tok, mazbatasını aldı.
Tok, beraberindeki Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Selçuk ile İlçe Seçim Kuruluna geldi.
Mazbatasını alan Tok, göreve başladı.
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Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 47,96'sını alarak Keçiören Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mesut Özarslan, görevi devraldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte vatandaşlara hitap eden Özarslan, halka hizmet belediyeciliği yapacaklarını ve projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
31 Mart seçimlerinde CHP'den Edremit Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, düzenlenen devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Ertaş, görevi devraldığı Selman Hasan Arslan'a teşekkür etti ve halka hitaben yaptığı konuşmada CHP'nin umudu temsil ettiğini belirtti.
Sakarya'nın Karapürçek, Serdivan, Kaynarca ve Geyve ilçelerinde yapılan yerel seçimlere ilişkin AK Parti ve CHP temsilcilerinin verdiği itiraz dilekçeleri ilçe seçim kurulları tarafından reddedildi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ardahan'da kazandıkları seçimin yenilenmesi kararını kabul etmeyeceklerini belirtti. Demir, sandıkta kazandıkları Ardahan ili ana sütü gibi hakkı olduğunu ve hakklarını yedirmeyeceklerini ifade etti. AK Parti adayı Yunus Baydar ise seçim sonuçlarına itiraz etti ve seçimin yenilenmesi ya da sandıkların tekrar sayılması talebinde bulundu.
MÜSİAD Azerbaycan Şubesi, Haçmaz ilinde iftar programı düzenledi. Programa, Haçmaz Valisi, MÜSİAD yöneticileri, milletvekili, iş adamları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da seçim sürecinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını belirtti. Vali Şahin ayrıca, kentte huzur ve güvenliğin öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca, asayiş olayları, ihbarlar, sahil güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve trafik denetimleri gibi konular da değerlendirildi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban görevi devraldı. Daban, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mazbatasını alarak belediye binasına yürüdü ve burada destekçileriyle birlikte konuşma yaptı.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, eski Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a yönelik sözlü saldırıyı kınayarak, saldırıyı organize edenleri, yapanları ve sebep olanları şiddetle kınadıklarını belirtti. Çağlayan, ayrıca devir teslim törenindeki nezaketsizlikleri de eleştirerek, CHP'nin gösterdiği erdemsizliği kınadı. Belediye Başkanı Tahsin Erdem ise saldırıyı tasvip etmediklerini ve özür dilediklerini ifade etti.
İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması talebini kabul etmedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl, mazbatasını aldı. Bingöl, görevi eski başkandan devraldı.
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