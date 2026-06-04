Sırakaya: AK Parti eser üretti, hizmet üretti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "AK Parti yapan oldu. Eser üreten oldu. Hizmet üreten oldu. Az konuşup çok işleyen oldu." dedi.

Sırakaya, yeniden belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Tokat'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Siyasette iş yapmanın önemini vurgulayan Sırakaya, "Kıymeti kardeşlerim siyasette esas olan algı değildir, eserdir. Siyasette esas olan yapıyor gibi görünmek değildir, yapıp görünmemektir. Siyasette esas olan şatafat içinde bulunmak değil, hizmet üretmektir. Bugün bizim bu gelmiş olduğumuz noktada yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda sabırla, metanetle, emekle, gayretle hareket ettiğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Tek dertlerinin ülkeye aşkla hizmet etmek olduğunu dile getiren Sırakaya, "Biz biliyoruz ki bilen yapar. Az bilen akıl verir. Yapamayan eleştirir. Bu konuyla ilgili yapma imkanı olmayıp yıkıcı tavırda olanların tavırlarına sürekli müsaade etmişiz. Onun için biz düşüncelerimizi, projelerimizi somut hale getirip onları esere, yatırıma ve hizmete dönüştürdük. Bizim bir tek derdimiz var. O da bu ülkeye aşkla hizmet etmek. Bizim bir tek derdimiz var. O da burada görmüş olduğumuz tüm canların duasını alma. Bizim bir derdimiz var. O da Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek. İnşallah hep birlikte 24 yıllık birikimimizle birlikte bu 24 yıllık birikimimizi ve tecrübemizi bir basamak olarak kullanıp önümüzdeki 25 yılı ve Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Sırakaya, AK Parti'nin hizmetten yana olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"AK Parti yapan oldu, eser üreten oldu, hizmet üreten oldu. Az konuşup çok işleyen oldu. Bütün bu hizmet üretebilmemiz için en başında ayrımcı olmayacaksınız, dışlayıcı olmayacaksınız, kutuplaştırıcı olmayacaksınız. Ötekileştirici ve düşmanlık üreten bir habis zihniyete sahip olmayacaksınız."

Çevrecik beldesine hizmet etmek istediklerini vurgulayan Sırakaya, "Biz Çevrecik'i güzelleştirmek istiyoruz. Sayın Bakanımızla birlikte yola revan olduktan sonra Çevrecik'imize gelene kadar Londra asfaltı gibi bir düzlem içerisinde geldiğimize şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.

Bölgenin doğal gaz ile buluşturulacağını dile getiren Sırakaya, "İnşallah Enerji Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmenin sonucu yakın bir zamanda bu beldelerimizin hepsinin doğal gaza kavuşmasına hep beraber şahitlik edeceğiz. Bizler Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletimizle kol kola, milletimizle yan yana, milletimizle sırt sırta vererek önümüzdeki süreç içinde de Tokat'ımıza, Reşadiye'mize, Çevrecik'imize hizmet edip eser üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Sırakaya, insanların kendi iç huzurunu sağlamadan hizmet üretemeyeceğini, başkalarının yaşam tarzıyla uğraşmak yerine birlik ve hizmete odaklanılması gerektiğini ifade ederek, toplumun farklı kesimlerinin aynı bayrak altında kardeş olduğunu vurguladı, beraberlik mesajı verdi.