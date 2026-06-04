Sırakaya: AK Parti eser üretti, hizmet üretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sırakaya: AK Parti eser üretti, hizmet üretti

04.06.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Partili Zafer Sırakaya, Tokat'ta yaptığı konuşmada siyasette esas olanın eser ve hizmet olduğunu belirterek, partisinin az konuşup çok iş yaptığını, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "AK Parti yapan oldu. Eser üreten oldu. Hizmet üreten oldu. Az konuşup çok işleyen oldu." dedi.

Sırakaya, yeniden belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Tokat'ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Siyasette iş yapmanın önemini vurgulayan Sırakaya, "Kıymeti kardeşlerim siyasette esas olan algı değildir, eserdir. Siyasette esas olan yapıyor gibi görünmek değildir, yapıp görünmemektir. Siyasette esas olan şatafat içinde bulunmak değil, hizmet üretmektir. Bugün bizim bu gelmiş olduğumuz noktada yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda sabırla, metanetle, emekle, gayretle hareket ettiğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Tek dertlerinin ülkeye aşkla hizmet etmek olduğunu dile getiren Sırakaya, "Biz biliyoruz ki bilen yapar. Az bilen akıl verir. Yapamayan eleştirir. Bu konuyla ilgili yapma imkanı olmayıp yıkıcı tavırda olanların tavırlarına sürekli müsaade etmişiz. Onun için biz düşüncelerimizi, projelerimizi somut hale getirip onları esere, yatırıma ve hizmete dönüştürdük. Bizim bir tek derdimiz var. O da bu ülkeye aşkla hizmet etmek. Bizim bir tek derdimiz var. O da burada görmüş olduğumuz tüm canların duasını alma. Bizim bir derdimiz var. O da Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek. İnşallah hep birlikte 24 yıllık birikimimizle birlikte bu 24 yıllık birikimimizi ve tecrübemizi bir basamak olarak kullanıp önümüzdeki 25 yılı ve Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Sırakaya, AK Parti'nin hizmetten yana olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"AK Parti yapan oldu, eser üreten oldu, hizmet üreten oldu. Az konuşup çok işleyen oldu. Bütün bu hizmet üretebilmemiz için en başında ayrımcı olmayacaksınız, dışlayıcı olmayacaksınız, kutuplaştırıcı olmayacaksınız. Ötekileştirici ve düşmanlık üreten bir habis zihniyete sahip olmayacaksınız."

Çevrecik beldesine hizmet etmek istediklerini vurgulayan Sırakaya, "Biz Çevrecik'i güzelleştirmek istiyoruz. Sayın Bakanımızla birlikte yola revan olduktan sonra Çevrecik'imize gelene kadar Londra asfaltı gibi bir düzlem içerisinde geldiğimize şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.

Bölgenin doğal gaz ile buluşturulacağını dile getiren Sırakaya, "İnşallah Enerji Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmenin sonucu yakın bir zamanda bu beldelerimizin hepsinin doğal gaza kavuşmasına hep beraber şahitlik edeceğiz. Bizler Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletimizle kol kola, milletimizle yan yana, milletimizle sırt sırta vererek önümüzdeki süreç içinde de Tokat'ımıza, Reşadiye'mize, Çevrecik'imize hizmet edip eser üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Sırakaya, insanların kendi iç huzurunu sağlamadan hizmet üretemeyeceğini, başkalarının yaşam tarzıyla uğraşmak yerine birlik ve hizmete odaklanılması gerektiğini ifade ederek, toplumun farklı kesimlerinin aynı bayrak altında kardeş olduğunu vurguladı, beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Sırakaya: AK Parti eser üretti, hizmet üretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:29:24. #7.13#
SON DAKİKA: Sırakaya: AK Parti eser üretti, hizmet üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.