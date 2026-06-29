AK Parti'den İsrail'e Sert Kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırı ve ihlallerine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında İsrail'in bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Bugün İsrail'in saldırganlığı karşısında susanlar yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklar. İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA