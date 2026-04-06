AK Parti'den İzmir'teki Tahliyelere Sert Tepki - Son Dakika
AK Parti'den İzmir'teki Tahliyelere Sert Tepki

06.04.2026 18:00
Bilal Saygılı, CHP'yi tahliye sürecinde vandallıkla suçladı ve mahkeme kararlarına atıfta bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye sürecinde yaşananlara ilişkin, "Bu vandallık, bu gaspçılık, bu mala çökme nasıl bir siyasi yozlaşmadır? CHP, oraya insanları toplayarak polisimizle karşı karşıya getiriyor." ifadelerini kullandı

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yapının tapusunun Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına tescilli olduğunu ve konunun idare ile asliye mahkemelerinde görüldüğünü, verilen kararların İzmir Büyükşehir Belediyesi aleyhine sonuçlandığını belirtti.

Saygılı, şunları kaydetti:

"Büyükşehirden evvel DGM'nin kullanıp kamu hizmeti verdiği yerde büyükşehir de hizmet verdi. Sıra başka kamu kurumlarında. CHP'nin hazmedemediği nedir? Bu vandallık, bu gaspçılık, bu mala çökme nasıl bir siyasi yozlaşmadır? CHP, oraya insanları toplayarak polisimizle karşı karşıya getiriyor. İnsanımız ile devletimizi kamplaştıran klasik CHP siyaseti bir kez daha İzmir'de sergileniyor. Mahkeme kararları bağlayıcıdır. Sorumlu idarecilerin kararların gereğini yerine getirmesi gerekir."

Binanın 25 Kasım 2021'de, İstanbul'daki yandaş ve politik vakıfların zimmetine geçirileceğini aktaran saygılı, "O gün koltuğunuzdan bile kalkmadınız. Şimdi ne Ankara'dan ne de Fransa'dan İzmir'i karıştırmaya gelmeyin. İzmir'in gündemini gaspçılığınızla meşgul etmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'den İzmir'teki Tahliyelere Sert Tepki - Son Dakika

17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
SON DAKİKA: AK Parti'den İzmir'teki Tahliyelere Sert Tepki - Son Dakika
