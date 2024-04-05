AK Parti\'den Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir mazbatasını aldı

Politika

AK Parti'den Niğde Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Emrah Özdemir mazbatasını aldı.

Mazbatasını partililerle adliyeye gelerek Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sümeyye Aksoy'dan alan Özdemir, sonuçların Niğde için hayırlı olmasını diledi.

Kadir Gecesi'nde mazbata almaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Özdemir, "Görev süremizde de böyle hayırlarla dolu güzel işler yaparız. Niğde'mizin gelişeceği güzel günler bizi bekliyor. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Niğde Belediye Meclis Üyeleri de mazbatalarını aldı.

Özdemir, daha sonra belediye önünde bekleyen vatandaşlara seslenerek, zorlu bir 5 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Sadece kendi partisinin değil diğer siyasi partilere de gönül veren seçmenin de oyunu aldığının farkında olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bütün Niğde'ye belediye başkanlığı yapacağız. Tüm şehrimize faydalı bir belediye başkanlığı yapacağız, gayretli ve adil bir şekilde yapacağız. Her şeyden önce yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıydı. Niğde'mize yapacağımız daha çok iş var. Zorlu geçen ilk dönemde büyük işlere imza attık. Hiçbir zaman bahane üretmedik. Önümüzdeki 5 yılda Niğde için çok önemli olan Niğde Kalesi ve eski sanayi projelerini tamamlayacağız."