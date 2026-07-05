Tepebaşı Belediyesi, AK Parti Grubu'nun 4 maddelik yazılı soru önergesini cevapsız bıraktı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, AK Parti Grubu'nun 4 maddelik yazılı soru önergesini cevapsız bıraktı

Tepebaşı Belediyesi, AK Parti Grubu\'nun 4 maddelik yazılı soru önergesini cevapsız bıraktı
05.07.2026 23:02  Güncelleme: 23:17
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AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, belediye meclis üyelerinin yazılı soru önergesine cevap verilmediğini belirterek, bilgi ve belgelerin kamuoyundan kaçırıldığını iddia etti.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, AK Parti Grubu'nun Tepebaşı Belediyesi'ne sunduğu 4 maddelik yazılı soru önergesinin cevapsız kaldığını belirterek, "Tepebaşı halkı adına soruyoruz: Belediye Meclisi'ne dahi açıklanmayan bu bilgi ve belgeler neden kamuoyundan kaçırılmaktadır?" dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Belediye Meclisi'ni yok saydığını belirtti. Tunç, "Belediye Meclis üyelerimiz tarafından aşevi bağışları, yemek üretimi ve sevkiyat kayıtları, fatura işlemleri, doğrudan temin dosyaları ile belediye içerisindeki görev ve imza zincirine ilişkin yöneltilen 4 maddelik yazılı soru önergesine, soruların hiçbirine cevap verilmemiştir. Belediye Kanunu gereği meclis üyelerinin bilgi edinme ve denetim hakkı vardır. Beklenen sorulara tek tek, belge ve bilgilerle cevap verilmesidir. Bunun yerine tek cümlelik bir yazıyla, 'Belgeler yargı mercilerine sunuldu, savcılıktan temin edebilirsiniz' denilerek Belediye Meclisi adeta devre dışı bırakılmıştır" dedi.

"Bu bilgi ve belgeler neden kamuoyundan kaçırılmaktadır?"

Şeffaflığa güvenen bir yönetimin sorulardan kaçmayacağını belirten Tunç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Eğer belediye yönetiminin elinde bu bilgi ve belgeler varsa, bunları Belediye Meclisi'nden neden saklamaktadır? Yoksa Belediye Meclisi'nin denetim yetkisi artık fiilen ortadan mı kaldırılmak istenmektedir? Adli süreçlerin devam ediyor olması, belediyenin kendi meclisine bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Şeffaflığa güvenen bir yönetim sorulardan kaçmaz, soruları cevaplar. Tepebaşı halkı adına soruyoruz: Belediye Meclisi'ne dahi açıklanmayan bu bilgi ve belgeler neden kamuoyundan kaçırılmaktadır? Şeffaf belediyecilik söylemiyle bu tutum nasıl imtizaç etmektedir? AK Parti Grubu olarak kamu adına denetim görevimizi sürdürmeye, milletimizin emanet ettiği her kuruşun hesabını sormaya devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Serhat Tunç, AK Parti, Tepebaşı, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tepebaşı Belediyesi, AK Parti Grubu'nun 4 maddelik yazılı soru önergesini cevapsız bıraktı - Son Dakika

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