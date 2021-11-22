AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Acıpayam Kanyonu'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, beraberinde Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve AK Parti Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş'le Acıpayam Kanyonu'nu inceledi.

Tin, yaptığı yazılı açıklamada belediyenin bölgenin doğal yapısını korumaya özen gösterdiğini kaydetti.

Bölgenin saklı bir cennet, doğa harikası olduğunu ifade eden Tin, "Bu saklı cenneti gün yüzüne çıkartan, milletimizin hizmetine sunmak için hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Acıpayam Kanyonu, ilçemize yaklaşık 40, il merkezimize ise 90 kilometrelik bir mesafede. Turizme kazandırılması için hummalı bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

Tin, Belediye Başkanı Şevkan'ın bölgedeki güzelliği ortaya çıkarmak için kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü, seyir terasları, şelaleler, havuzlar, parklar ve oturma alanları gibi bir takım düzenlemeler yapılmasına öncülük ettiğini aktardı.

Başkan Şevkan ise Acıpayam'a verdiği destekler için Tin'e teşekkür etti.