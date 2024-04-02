AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül Seçildi

AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül; 14 bin 523 oy alarak belediye başkanı seçildi.
Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Develi'de seçim sonucu şu şekilde sonlandı:
"AK Parti'nin Adayı Adem Şengül 14 bin 53 oy, BBP'nin Adayı İmdat Güven 12 bin 77, İYİ Parti'nin Adayı Songül Özdemir 5 bin 139 oy, Yeniden Refah Partisi'nin Adayı Bayram Sabah 4 bin 70 oy." - KAYSERİ
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MHP temsilcileri Pınarbaşı'nda 141 sandık için, Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da 99 sandık için seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilmişti. Yahyalı'da ise AK Parti adayı Esat Öztürk, Yeniden Refah Partisi adayı Veysel Ekinci'yi geçerek başkan seçilmişti.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a verdi. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ise bu kararı halk iradesinin gasp edilmesi olarak değerlendirdi.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarını etkileyecek tespitler elde ettiklerini belirterek, İlçe Seçim Kuruluna itirazlarını bildirdiklerini açıkladı. Halfeti'de DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir araya geldi. Gülpınar, şeffaflık ilkesiyle adaletli, liyakatli bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini belirtti. Ayrıca yolsuzlukla mücadele için bir ihbar hattı da kuracaklarını kaydetti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi. Denizciler Mahallesi'nde yapılan seçimde Okay Güğül ve Enver Başkan'a eşit oy çıkması üzerine muhtarlık kurası çekildi. Kura sonucunda muhtarlık Okay Güğül'e verildi. Güğül, vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını belirtti.
Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sadık Sefer, Adem Ceylan, Kemal Çamliyurt, Hüseyin Dündar, Muammer Yanık, Ali Kaim, Fuat Koçal, Zafer Arpacı ve Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde belediye başkanlığını kazandı. Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.
Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz ederek, seçimlerin yeniden yapılması talebinde bulundu. Parti yetkilileri, ıslak imzalı tutanaklara göre AK Parti adayının daha fazla oy aldığını iddia etti ve seçim sonuçlarında hatalar olduğunu savundu. Seçimlerin yeniden yapılması için İlçe Seçim Kuruluna dilekçe sunuldu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Zeydan'ın Van Belediye Başkanlığına yeterliliğinin kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerini bildirdi.
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