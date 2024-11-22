AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı Basın Mensupları ile Buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı Basın Mensupları ile Buluştu

AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı Basın Mensupları ile Buluştu

Devrek'te AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir, ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Cinbir, hastane eksikliklerine ve diğer ilçenin sorunlarına dair çözüm önerilerini paylaştı.

22.11.2024 12:21  Güncelleme: 12:22
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Devrek'te AK Parti İlçe Başkanlığı ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

Devrek AK Parti İlçe Teşkilatında İlçe Başkanı İsmail Cinbir nezaretinde sabah kahvaltısında bir araya gelen basın mensupları ilçede ki ve partide ki son gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Başkan İsmail Cinbir," Arkadaşlar geç kalmış bir toplantıydı bunun farkındayız ancak, malum kongreler vs ancak bu zamana denk geldi bu konuda affınıza sığınıyoruz. Ben göreve geleli yaklaşık bir yıl oldu partimizi ve ilçedeki hizmetlerimizi en süt seviyelere taşımak için teşkilatta ki arkadaşlarımız ile birlikte canla başla çalışmaya gayret ediyoruz. İlçede birçok sorunumuz var bunun farkındayız. Özellikle de hastane konusunda ki eksik branşlarda doktorlarımız var. Bunun için Belediye Başkanımız Özcan Ulupınar elinden gelen gayreti göstermektedir. İnşallah en kısa sürede bu konuyu çözüme kavuşturarak vatandaşlarımızın Zonguldak'a Çaycuma'ya hastane işlemleri için gitmelerine gerek kalmayacak ve heyet raporları da buradaki hastanemizden temin edilebilecek vatandaşlarımızdan bu konuda biraz daha sabırlı olmalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sohbet havasında gerçekleştirilen basın toplantısı hatıra fotoğrafınının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı Basın Mensupları ile Buluştu - Son Dakika

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