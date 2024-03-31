AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, ailesiyle birlikte oyunu kullandı.
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oyunu kullanmak üzere eşi Nazlı Hatipoğlu ve çocukları Reis, Emine ve Zeynep ile birlikte Sazova Mahallesi'nde bulunan Emine Cahide Karaali Ortaokulu'na geldi. 1288 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte oyunu kullanan Nebi Hatipoğlu, diğer sandıkları da dolaşarak oy kullanmak için okula gelen vatandaşlarla selamlaştı.
"Artık son söz hemşehrilerimizin"
Oy kullanma işleminden önce gazetecilere açıklama yapan Hatipoğlu, "Yorucu bir seçim dönemini tamamladı. İnşallah seçim sonucunu da bu şekilde kavgasız, gürültüsüz temiz bir şekilde kapatırız. Biz seçim dönemi boyunca hemşehrilerimize vaatlerimizi verdik, ne yapabileceğimizi anlattık. Artık son söz hemşehrilerimizin. Biz hemşehrilerimizin vereceği her karara saygılıyız" dedi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Oyunu Kullandı - Son Dakika
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan Filiz Kavalcı, 4 dönemdir rakipsiz olarak seçimlere katıldı. 50 yaşındaki Kavalcı, Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı unvanına sahip.
Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini ve diğer adaylar hakkında hiçbir söz sarf etmediklerini belirtti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı. Alan ve Hacıbektaşoğlu, seçimlerin Zonguldak için hayırlı olmasını diledi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?