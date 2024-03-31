AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Oyunu Kullandı

Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, ailesiyle birlikte oyunu kullandı.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oyunu kullanmak üzere eşi Nazlı Hatipoğlu ve çocukları Reis, Emine ve Zeynep ile birlikte Sazova Mahallesi'nde bulunan Emine Cahide Karaali Ortaokulu'na geldi. 1288 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte oyunu kullanan Nebi Hatipoğlu, diğer sandıkları da dolaşarak oy kullanmak için okula gelen vatandaşlarla selamlaştı.

"Artık son söz hemşehrilerimizin"

Oy kullanma işleminden önce gazetecilere açıklama yapan Hatipoğlu, "Yorucu bir seçim dönemini tamamladı. İnşallah seçim sonucunu da bu şekilde kavgasız, gürültüsüz temiz bir şekilde kapatırız. Biz seçim dönemi boyunca hemşehrilerimize vaatlerimizi verdik, ne yapabileceğimizi anlattık. Artık son söz hemşehrilerimizin. Biz hemşehrilerimizin vereceği her karara saygılıyız" dedi. - ESKİŞEHİR