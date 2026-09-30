AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Ordu'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "AK Parti kanla, gözyaşıyla, emekle, ilimle, irfanla, şehadetle yoğrulan Anadolu'daki bin yıllık mazimizi kıyamete kadar taşıma çabası olanların partisidir." dedi.

Demir, partisinin İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, Türkiye Yüzyılı'nın sadece ülke açısından bir siyasi hedef değil, Türk milletinin bir asırlık iktisadi, askeri, ticari, bilimsel ve teknolojik hedefinin adı olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın terörsüz Türkiye'ye erişmenin, terörle mücadeleye aktarılan kaynağın bundan sonra üretime, istihdama, bilgiye ve teknolojiye aktarılmasının adı olduğunu vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı, Arakan'dan Türkistan'a, Gazze'den Afrika'ya kadar cihandaki mazlumlara kadirşinas milletimizin şefkat elinin ve kudret şemsiyesinin taşınmasının adıdır. Türkiye Yüzyılı, siyonist oyunları bozan, emperyalist senaryoları yırtıp atan ve küresel kumpasları yerle yeksan eden iradenin adıdır."

Demir, Türkiye Yüzyılı'nın, savunma sanayinde dünyanın en iyisi olmuş, tarımda çağ atlamış, ulaşımda zirveye tırmanmış bir ufkun adı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Yüzyılı, mimarı olan liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletine kazandırdığı ve hedef koyduğu bir Kızılelma'dır. Nice insanların yetiştiği bu topraklarla milletimize ve hemşehrilerimize her anlamda katkı sunan, bereketli topraklarda inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da Ordulu kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz."

AK Parti'nin dünyaya söylenecek sözü olanların yuvası olduğunu ifade eden Demir, "AK Parti kanla, gözyaşıyla, emekle, ilimle, irfanla, şehadetle yoğrulan Anadolu'daki bin yıllık mazimizi kıyamete kadar taşıma çabası olanların partisidir." diye konuştu.

Demir, siyasetin, millete hizmet etme aracı olduğunu dile getirerek, "Dava dediğimiz bu yolda tek hedefimiz milletimizin refahını ve mutluluğunu yakalayabilmektir. Onlar için gayret gösterdik ve 25 yılda yaptığımız çalışmalarda bunu rahatlıkla bütün dünyaya gösterdik." dedi.

Millet ile devleti bütünleştirdiklerini vurgulayan Demir, "Devleti, devletin bütün kamu kurumlarını ancak ve ancak millete hizmetin aracısı olarak gerçekleştirdik ve bunun önündeki bütün engelleri kaldırdık. Bir şey daha gerçekleştirdik, biz siyasete itibar kazandırdık." ifadelerini kullandı.