AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete: PKK ve FETÖ'ye çok net tavır koyun - Son Dakika
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AK Partili Hamza Dağ'dan muhalefete: PKK ve FETÖ'ye çok net tavır koyun

05.05.2023 19:24

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve muhalefete çok sert çıkıştı. Muhalefetin panik halinde olduğunu ifade eden Dağ, "Bu saatten sonra 'Bu seçimde faydalı bir iş yaptık' diye yarın bir gün evlatlarınıza bir şey söyleyecek olursanız ya da kampanyada pozitif bir şey yaptık noktasında olmak istiyor iseniz, bu kampanya 'PKK ve FETÖ endeksli gitti' denilmesini istemiyorsanız PKK ve FETÖ'ye çok net tavır koyun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya'da gazetecilerle bir araya geldi. Basın toplantısında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Hamza Dağ, muhalefetin yürüttüğü seçim kampanyasına değindi.

"MUHALEFET, PKK VE FETÖ'NÜN ÇİZDİĞİ YOLDA İLERLEMEKTE"

Dağ, şunları söyledi: "Muhalefet kampanya dönemini PKK ve FETÖ'nün desteğine endekslemiştir. Kampanya döneminde neredeyse en büyük medet umduğu yer terör örgütlerinin desteğidir. Yalandan terör örgütlerine karşı olduklarına dair yaptıkları birkaç açıklama, savsaklama ve bu işi tamamen basitleştirmeye yönelik hamlelerdir. Ama şu kampanya dönemine baktığımızda 'yedili koalisyon'un cumhurbaşkanı adayının açıklanmasından beri sürekli terör örgütlerinin destek açıklamaları, 'yedili masa'nın cumhurbaşkanı adayının da buna dair hiçbir şey söylememiş olmasıdır. Biz milletimizin bize çizdiği yolda ilerliyoruz. Karşı taraf ise PKK'nın ve FETÖ'nün onlara çizdiği yolda ilerlemektedir."

"KAYBETTİKLERİNİ ONLAR DA GÖRMEYE BAŞLADI"

Kendilerinin 14 Mayıs'a kadar sakin şekilde devam edeceğini anlatan Dağ, "Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindekilerin son dönemde yaptığı açıklamalara, çektiği videolara baktığımızda panik halinde olduklarını görüyoruz. Kaybettiklerini onlar da görmeye başladı. Reklam ajansları, gündüz miting yaparken akşam da video çekmesi için hızla önüne bazı metinler veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK VE FETÖ'YE ÇOK NET TAVIR KOYUN"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Dağ, şöyle devam etti: "Ben hem Kılıçdaroğlu'na hem de ajanslarına buradan şöyle bir seslenmek istiyorum. Onların da kampanyasına bir katkımız olsun. Bu panik hali sizin kaybettiğinizin göstergesi. Bu saatten sonra 'Bu seçimde faydalı bir iş yaptık' diye yarın bir gün evlatlarınıza bir şey söyleyecek olursanız ya da kampanyada pozitif bir şey yaptık noktasında olmak istiyor iseniz, bu kampanya 'PKK ve FETÖ endeksli gitti' denilmesini istemiyorsanız PKK ve FETÖ'ye çok net tavır koyun. Bundan sonra panik halindeki video çekmeleri bırakın.

"GABAR'DAN PKK'YA AÇIKÇA MESAJ VERİN"

Togg fabrikasını, TCG Anadolu'yu, Filyos'taki doğal gaz tesisimizi ve Mersin'deki nükleer tesisi ziyaret edin. Gabar'da bu ülkenin enerji konusundaki makus talihini yenecek o petrol keşfini görün. Oradan da PKK terör örgütüne açıkça mesaj verin. 'Sizin yıllarca yaptığınız terör, birilerinin hakkını savunmak için değil, buradaki petrolümüzü çıkartmamak için yaptığınız Gabar'da ortaya çıkmıştır' deyin. Seçime kalan 10 gün içinde de en azından bunlara yetişebilirsiniz diye düşünüyorum."

"BİZDE ESKİ TÜRKİYE'DEN TEK KALAN, MUHALEFET"

Hamza Dağ, bir soru üzerine, The Economist dergisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelere değindi. Bunun, Türkiye'yi hala eski Türkiye zannedenlerin işi olduğunu dile getiren Dağ, "Türkiye her şeyiyle artık yepyeni bir Türkiye. Bizde eski Türkiye'den tek kalan, muhalefet. Ne yazık ki muhalefetin değişimini, dönüşümü başaramadık. Onun için bu derginin veya Londra'daki, Washington'dakilerin ne dediğinin önemi yok. Bizim için milletimizin de dediği önemli. Kütahya'daki vatandaşlarımızın dediği önemli. Vatandaşlarımız sözünü 14 Mayıs'ta gayet gür bir şekilde söyleyecek, bu dergiye de gerekli mesajı verecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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