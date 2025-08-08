AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Karşınızda Acınası Bir CHP Var' - Son Dakika
08.08.2025 14:16  Güncelleme: 14:23
Çankırı'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirerek, kendi iç kavgalarını Türkiye'nin meseleleri gibi sunmaya çalışan bir siyasi parti olarak tanımladı. Yalçın, AK Parti'nin politikalarının topluma hitap ettiğini vurguladı.

Çankırı'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, "Karşınızda acınası bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyorsunuz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, 'Türkiye Buluşmaları' çerçevesinde bir dizi programa katılmak için Çankırı'yı ziyaret etti. Yalçın'ın Çankırı'da ilk olarak partililer ile bir araya gelmek oldu. Partililere seslenen Yalçın, AK Parti'nin politikalarıyla ilgil bilgiler vererek, "24 yıllık bir siyasi partiyiz. 23 yılını iktidarda geçirdik. Bu 23 yıl boyunca sokaktan, seçmenin evinden, vatandaşın derdinden bir kere bile ayrılmadık. Bugün sahada birçok soru ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ekonomiden terörsüz Türkiye'ye kadar, çocuklarının işe girmesinden tutunda son dönemde basında yer alan haklı veya haksız bir sürü yaygaraya kadar tonlarca soru ve eleştiri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Haklı olanı vardır haksız olanı vardır. Bizden bir beklentisi olanı vardır olmayanı vardır. Ama bir siyasi parti, 86 milyon toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir parti demek değil, bir siyasi parti, toplumun asgari müştereklerini birleştirebilen ve o anlamda başarılı olan bir siyasi partidir. Biz bu ülkede, bırakın asgari müşterekleri, çok yüksek düzeyli müşterekleri bile birleştirebildiğimiz için bu iktidardayız. Milletle inşa ettiğimiz bir güven ilişkisi var. Sadece seçim döneminde değil Ağustos sıcağında, tozun toprağın içerisinde köy ve kasabaları gezerek ev ev, oda oda, adım adım ziyaretler gerçekleştirerek bu büyük vizyona hizmet etme amacı içerisindeyiz" dedi.

"Karşınızda acınası bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyorsunuz"

Cumhuriyet Halk Partisi hakkında açıklamalar yapan Yalçın, "Seçim günü geldiğinde malzeme buradadır. Karşınızda acınası bir Cumhuriyet Halk Partisi görüyorsunuz. Kendi iç kavgalarını Türkiye'nin kavgalarıymış gibi sunmaya çalışan, kendi iç kavgalarından çıkan çamuru bizim üstümüze atmaya çalışan bir siyasi akılsızlık halinden bahsediyoruz. Tarih boyunca bu ülkeye faydalı bir çivisi olmayan siyasi parti, bugün hala aynı mantıkla, sadece ve sadece basında çıkan haberleri eğip bükerek buralarda çeşitli skandallar ve vatandaş nezdinde güvensizlikler üretmeye çalışmanın dışında hiçbir projesi olmayan Türkiye'nin ekonomisine dair alternatif bir yol bile tavsiye etmeyen, Türkiye'nin dış politikasına dair alternatif tek bir vizyon ortaya koymayan, Türkiye'nin terörle mücadele meselesinde bile sadece kendi belediye başkanlarının geleceğini düşünebilecek kadar çapsız bir siyasi parti var karşımızda. Türkiye'yi asla ve asla onlara teslim etmeyeceğiz" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Hasan Basri, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

