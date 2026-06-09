AK Parti: Ara seçimler Özel'in tezini çürüttü - Son Dakika
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AK Parti: Ara seçimler Özel'in tezini çürüttü

AK Parti: Ara seçimler Özel\'in tezini çürüttü
09.06.2026 10:31  Güncelleme: 10:32
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 6 beldedeki ara seçimlerde 4 belediye kazandıklarını belirterek, Özgür Özel'in 'erken seçimin provası' iddiasının boşa çıktığını söyledi. CHP'yi eleştiren Yavuz, AK Parti'nin anketlerde yükseldiğini savundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Özgür Özel son günlerde hep iddialı bir çıkış yapıyordu, 'bu seçimler aslında erken seçimin provası olacak' diyordu. Ama gördük ki bu seçimler o Özgür Özel'in 'erken seçimin provası olacak' tezini tamamen yok etti, çürüttü" dedi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde gerçekleştirilen ara seçimlerde sonuçlar açıklandı. Buna göre; 6 beldede AK Parti 4, MHP ve CHP ise 1 belediye kazandı. CHP adayının seçimi kazandığı Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çevrecik beldesinde ise AK Parti, oy oranını 5 kat artırarak 803 oy ile oyların yüzde 47,07'sini aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Yavuz, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

"CHP uzun bir süredir parti olma vasfını bile kaybetmeye başlamış gibi gözüküyor"

AK Parti'nin ara seçimlerde elde ettiği başarılara değinen Yavuz, AK Parti'nin son derece kurumsal bir parti olduğunu ve bütün dönemlerde partinin adeta alarm halinde iş yaptığını söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun bir süredir parti olma vasfını bile kaybetmeye başlamış gibi gözüküyor. Epey bir süredir ki ortaya çıkan haliyle ve görüntüsüyle normal bir parti olma vasfından uzaklaştığını görüyoruz. Siz parti olamazsanız, parti gibi çalışamazsanız, doğru düzgün bir teşkilat oluşturamazsanız ve bunun gereğini ortaya çıkartacak tarzda çalışmalar yapamazsanız olmaz. Bir yandan da Recep Tayyip Erdoğan faktörü var. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için milletimiz çok artan bir şekilde teveccühünü devam ettiriyor ama bu teveccüh durup dururken olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Ara seçimler Özgür Özel'in erken seçimin provası olacak tezini tamamen çürüttü"

Özgür Özel'in 7 Haziran'da yapılan belde seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmelere de değinen Yavuz, "Özgür Özel son günlerde hep iddialı bir çıkış yapıyordu, bu seçimler aslında erken seçimin provası olacak diyordu. Ama gördük ki bu seçimler o Özgür Özel'in erken seçimin provası olacak tezini tamamen yok etti, çürüttü. Dolayısıyla rakamlara baktığımızda aslında Özgür Özel'in diyeceği hiçbir şey kalmadı ama bundan sonra ne söyleyecek onu da merak ediyorum. Fakat Özgür Özel veya işte birtakım muhalefet parti liderleri yine biz teşkilatımızı diri tutalım, çok çalışalım, gece gündüz uğraşalım. Milletin rotası neyse o rotaya kendimizi alalım ve milletin rotasında bir siyaset yapalım demek yerine yine böyle gelişigüzel söylemlerle Türkiye'deki milletimizin hani bir fazla kişinin nasıl kafasını karıştırırım diye bir uğraşının içinde olacak. Sonuçta öyle olduğu için de inanıyorum ki bu muhalefet yine muvaffak olamayacak, yine muvaffak olamayacak" açıklamasında bulundu.

"AK Parti'nin bugünkü anketlerde görünen hali son seçimlere göre daha yukarıdadır"

Yapılan anketlere göre AK Parti'nin oy oranının son seçimlerdeki halinden daha yukarıda olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Anketler kaç kişiyle olur? 2 bin 500 veya 3 binli rakamlarla anketler yapılıyor. Halbuki adeta 10 bini aşan bir seçmen üzerinden gerçek bir anket ortaya çıktı. AK Parti ve Cumhur İttifakı büyük bir üstünlükle bu seçimleri geride bıraktı. Bağtaşı beldesini AK Parti yüzde 95 ile aldı. Yolüstü beldesini yüzde 79-80 ile aldı. Mustafapaşa beldesini yüzde 52 ile, Tekke beldesini yüzde 63 ile aldı. Tokat'ın Kuşçu beldesinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayını destekledik ve orada da yüzde 58 gibi bir oyla seçimi aldık. Geriye bir tek Çevrecik beldesi kalıyor. Oradaki daha önceki oy sonuçlarına baktığımızda AK Parti oylarını en az 5 kat yükselmiş. Neredeyse seçimi kıl payı alamamışız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olan o yerde son seçimlerde bir bakıyorsunuz ikinci turda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yüzde 97'leri görmüş. Böyle bir yerde siz oy oranınızı yüzde 47-48 bandına ulaştırıyorsunuz" dedi.

"CHP bir kongresini bile parti içi demokrasinin gereklerine uygun bir şekilde gerçekleştiremiyor"

Mutlak butlan kararının ardından AK Parti'nin oylarının düşeceği iddialarına ilişkin Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bütün bu sonuçlar Özgür Özel'in o derece orayı germesine, her yerde miting yapmasına rağmen, bindirilmiş kuvvetlerle orada bir algı çalışması yapmış olmasına rağmen ortaya çıktı. Halbuki biz son derece nezaketli, son derece sade hatta son derece güzel süreçler geçirdik. Bu tür söylemler ve butlan meselesi gerçekten akıl alır gibi değil. Herkes çok net görüyor. CHP bir kongresini bile doğru düzgün, hakkaniyete uygun, parti içi demokrasinin gereklerine uygun bir şekilde gerçekleştiremiyor. Bizzat CHP'lilerin girişimiyle ortaya çıkan bir netice var. Bu dosyanın içerisinin çok dolu olduğunu bütün Türkiye biliyor. Biz karışmadık, karışma niyetinde değiliz. Bazen de seçim yasaları, anayasa, seçim hukuku ortadayken bu olup bitenler; sanki siyasi yaklaşımlarla, sanki Türkiye'de bugüne kadar bütün bunlar hiç olmamış gibi bir yaklaşımla ortaya konmaya çalışıyor. Meselenin odağında yapılan usulsüzlükler var. Bu usulsüzlükleri kendi içindeki delegeleri, CHP'nin kendi aktörleri yakalıyor, mahkemeye intikal ettiriyor ve mahkemede bir karar veriyor. Mahkemenin verdiği karara karşı biz zaten öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi dedik, bugün de diyoruz ama milletin yutmadığını da biliyoruz. Bütün bu olanlar normal olan, olabilecek şeyler değildir. Bence Cumhuriyet Halk Partisi bu ve benzeri söylemler yerine şapkayı çekip önüne bir durum muhakemesi yapıp biz nerede yanlış yapıyoruz diye düşünmesinde fayda var." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti: Ara seçimler Özel'in tezini çürüttü - Son Dakika

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