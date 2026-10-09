AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Türk dünyasından gelen futbolcularımızı yabancı statüsünden Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başlıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "İnşallah gönül coğrafyamızdan, Türk dünyasından Türkiye'ye gelen futbolcularımızı artık yabancı statüsünden Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başlıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli Kongre Merkezi'nde 'Ortak Miras, Tek Yürek' temasıyla düzenlenen 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın açılışına katıldı. Programda konuşan Zorlu, üniversite öğrenciliği dönemlerinde Türk dünyasına ilgi duyduğunu ve o dönemlerde de Türk dünyasından gençlerin bir araya gelebileceği bir buluşmanın hayalini kurduğunu kaydederek, "Rabbime şükürler olsun ki, bugün ülkemizde bunu gerçekleştirebildik. Bu anlamlı buluşmanın zeminini hazırlayan, bu imkanı oluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu, Kocaeli'nin kendileri için çok kıymetli olduğunu ve Kocaeli'de hizmet belediyeciliğinin çok önemli somut neticelerinin görüldüğünü dile getirerek, "Halka dokunan, halkın ihtiyaçları için imkanları seferber eden ve halkıyla bütünleşmiş bir belediyeyi hep beraber izliyoruz" dedi.

Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamında 2 gün boyunca gerçekleştirilecek söyleşi ve panellerde pek çok konunun paylaşılacağını ifade eden Zorlu, "Dünyada çok önemli gelişmeler yaşanmakta. Teknolojide büyük bir değişim rüzgarı karşımızda duruyor ve buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan ekonomi koridorları, ticaret, lojistik ve enerji hatları yeniden inşa ediliyor. Kültürel diplomasi dediğimiz alanda bir yandan kaynaşma ve güzellikler yaşanırken, bir yandan da adalet ve vicdan terazisini sarsan küresel gelişmelerle de karşı karşıyayız. Böyle bir dönemde önümüzde önemli bir seçenek bizleri bekliyor. ya birliğimizi, bütünlüğümüzü, tarihten aldığımız gücü harekete geçirip dayanışmamızı artıracağız ya da küresel düzenin bu kuralsızlığı karşısında hepimiz adım adım geriye gidip büyük sıkıntılar içerisinde geçeceğiz. İşte biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu seçeneği hayata geçirme ülküsüyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

'Dünya 5'ten büyüktür' temasıyla ve vurgusuyla dünyanın her yerinde ortaya koyulan duruşa dikkati çeken Zorlu, bu duruşun Türk devletleri ve Türk dünyasının geniş sahasında tarihten alınan güçle geleceğe taşınacağını sözlerine ekledi.

"Türk dünyasından Türkiye'ye gelen futbolcularımızı yabancı statüsünden Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başlıyoruz"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın çatısı altında bulunan 8 devletin günümüzde 30'dan fazla başlıkta iş birliği yürüttüğünü belirten Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu başlıkların en önemli merkezinde de gençliğimiz arasında ilişkiler ve onu geleceğe taşıyabilme hedefi bulunmaktadır. Biz gençlerimizi yalnızca bugünün değil, yarının taşıyıcı kolonlarından birisi olarak görüyoruz. Gençlik deyince spor da bizim için çok önemli bir buluşturma aracı. Bugün bu anlamlı buluşmada güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Futbol Federasyonu Başkanımızla da bunu istişare ettik. İnşallah gönül coğrafyamızdan, Türk dünyasından Türkiye'ye gelen futbolcularımızı artık yabancı statüsünden Türk statüsüne geçirme konusunda çalışmalara başlıyoruz. İkinci güzel haber; Türk Kupası adıyla iki yılda bir tüm Türk devletlerimizin ortak bir futbol turnuvasını da inşallah Futbol Federasyonumuz gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte bu çalışmaları da başlatıyoruz. Bu sadece bir statü değişikliği değildir. Sonuçlandırdığımız takdirde geniş gönül coğrafyamızda 200 milyonu aşkın nüfusumuzun olduğu yerde genç yeteneklerimizi keşfedeceğiz. Onları kendi ülkelerimizde alt yapıdan yetiştirerek inşallah Avrupa Kupası, Dünya Kupası ve tüm bu uluslararası arenalarda milli takımlarımızın başarılarını yükselteceğiz."

29-30 Ekim tarihlerinde 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini hatırlatan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok önemli anlaşmalar imzalamaya hazırlandıklarını da söyledi. Zorlu ayrıca, programın tamamlanmasının ardından bir sonuç deklarasyonu olacağına da dikkati çekerek, periyodik hale getirmek istedikleri buluşmanın gelecek sene Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kayseri'de düzenlenmesi kararı aldıklarını sözlerine ekledi.