Politika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Kadınlar üzerinden siyaset yapmak netice işidir" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Sincan'da düzenlenen "Daraltılmış Mahalleri Başkanları İstişare Toplantısı"na katıldı. Keşir, kadınlara seslenerek onların tecrübleri sonraki dönemleri için ışık tutacağını belirtti. AK Parti'de bir seçim biter, değerlendirmelerimizi yapar tekrar bir sonraki seçim için kaldığımız yerden devam edeceklerini söyleyen Keşir, "Bugün mangalda kül bırakmayanlar kadın hakları diye bağırıp çağıranlar geçmişte dönemde onlar iktidar veya iktidar ortağı oldu. 2002'den itibaren kadın milletvekili sayısı arttı. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'nin iradesiyle parlamentoda kadın milletvekili sayımız hemen hemen yüzde 21'dir. Bu da AK Parti'nin başarısıdır" diye konuştu.

'Kadınlar üzerinden siyaset yapmak netice işidir' diyen Keşir, "Geçmişte kadınlara okulların, kamu kurumlarının kapısını kapatanlar bugün halen bizim hafızamızla alay edercesine kadın üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorlar. Türkiye Cumhuriyet'indeki kadınlar biliyor ki kimler kadın hakları konusunda samimi, kimler eğitim ve iş hayatındaki önünü açıyor bunu çok iyi biliyorlar" şeklinde konuştu.

Toplantıya Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Zeynep Yıldız ve bir çok partili katıldı. - ANKARA