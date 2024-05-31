Politika

AK Parti Grup Başkanı Güler sokak hayvanlarına ilişkin konuştu

Güler:

"(sokak hayvanları) 5199 sayılı kanuna baktığımızda tüm sorumluluk 25 bin üzerindeki ilçe belediyelerimiz, il belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz. Bu kanun içerisinde sokak köpeklerini ve kedilerimizin barınacağı barınakları yapma zorunluluğu var"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sokak hayvanlarına ilişkin, "5199 sayılı kanuna baktığımızda tüm sorumluluk 25 bin üzerindeki ilçe belediyelerimiz, il belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz. Bu kanun içerisinde sokak köpeklerini ve kedilerimizin barınacağı barınakları yapma zorunluluğu var" dedi.

Güler, AK Parti Grup Yönetimi'nde 30 maddelik kanun teklifini açıkladı. Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Bazı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifinin ulaştırma denizcilik, haberleşme, bilgi teknolojisi alanlarında bazı düzenlemelerin yapıldığını belirten Güler, teklifle toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesinin, uluslararası ticaret kurallarına göre mevzuatın yeknesaklaştırılması amacı taşıdığını belirtti. Güler, " Liman, kıyı, iskele yapılarında gemilere verilen hizmete ilişkin taban ve tavan ücretlere ilişkin düzenlemeyi ilk defa getiriyoruz. Kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinde yürütülmesine ilişkin bazı düzenlemeler getiriyoruz. Daha önce Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenen kılavuzluk ve römorkör hizmetlerinden elde edilen pay oranlarına ilişkin hususlar Anayasa Mahkemesinin iptal kararı neticesinde kanun teklifimizde düzenlenmiştir. Limanlarımıza gelen veya limanlarımızdan ayrılan ticari gemilerin doğrulanmış sera gazı emisyonları için karbon fiyatlandırma araçları ile hesaplanan tutarlarının yeşil denizcilik araştırmaları için araştırma, geliştirme, dönüşüm, yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak öngörülmesi de kanun teklifimizde yer almaktadır"

Güler, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın tarafından getirilen standartlara uyum sağlanması amaçlandığını kaydederek, "Havacılık güvenliği tedbirlerinin uygulanması amacıyla, sınırlı olmak üzere havaalanlarında yapılan arama ve kontrol işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirmekteyiz. Havacılık güvenliği tedbirleri kapsamında, havacılık alanında çalışacak ve gizlilik dereceli bilgilere erişim sağlayacak kişilere havaalanlarının güvenlik tahditli alanlarına refakat edilmeden erişim sağlayacak kişilere güvenlik kontrolü uygulamak ya da uygulanması sağlamaktan sorumlu kişilere ya da yolcu dışındaki kişilere güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır" dedi.

Sokak hayvanlarına ilişkin soruya Güler, "Yanlış bilgiler var. Bütün sokak hayvanları toplanacak ve itlaf edilecek, öldürülecek. Anayasamızın 56. Madde toplum sağlığı noktasında bizim önemli sorumluluklarımız var. 5199 sayılı Hayvanları Koruma kanununa baktığımızda mahalli idarelerin birçok görevinin olduğunu görüyoruz. Mevcut resmi rakamlara baktığımızda yaklaşık 2-2.5 milyon sahipsiz köpek var. Genel tahmin, yaklaşık 4-4.5 milyon sahipsiz sokak köpeğinin bulunduğunu tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda yaşadığı sıkıntılar var. Biz asla görmezden gelme imkanımız yok. Anatomik yapısı bozulmuş, farklı üreme durumundan kaynaklı saldırganlaşmış, normalleşmesi mümkün olmayan kuduz riski taşıyan hayvan sağlığı açısından olumsuz, hastalıklı bizim merhamet iklimimize uygun olarak onların uyutma dediğimiz şekilde normalleştirmemiz gerekiyor. Bütün sokak köpeklerini topluyorlar, bunlara öldürme uygulanacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Sorun belli. Bu hayvanları barınaklara almak, barınakların da kalitesini yükseltmek. Orada hem yaşamasını sağlamak hem bu tür olumsuz durumları olan köpeklerimizi ayırt etmek. 5199 sayılı kanuna baktığımızda tüm sorumluluk 25 bin üzerindeki ilçe belediyelerimiz, il belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz. Bu kanun içerisinde sokak köpeklerini ve kedilerimizin barınacağı barınakları yapma zorunluluğu var" dedi.