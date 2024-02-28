AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: 28 Şubat, utancın tarihi oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 28 Şubat ile ilgili, "Bu dönemde yaşananlar, milletimizin demokratik iradesine olan inancını sarsmamış, aksine daha da güçlendirmiştir. ve bugün 'bin yıl sürecek' dedikleri darbeleri, utancın tarihi oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Usta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 27 yıl önce bugün, Sincan'da yürütülen tanklara, üniversite kapılarından başörtülü olduğu için geri çevrilen öğrencilere, imam hatipli oldukları için istedikleri bölümde okuyamayan gençlere, sözde ikna odalarına, seçilmiş hükümeti "laik cumhuriyete tehdit" diye yaftalayacak kuvvetler yapılanmasına, iktidar partisinin kapatılmasına, ihraç edilen askerlere şahit olduğunu belirtti.
"Aradan 27 yıl geçti ama biz bir gün bile sırf inançlılar diye bu millete, bu milletin seçtiklerine yaşatılan o zulmü unutmadık." ifadelerine yer veren Usta, şunları kaydetti:
"İnançlı insanlara, onların siyasi temsilcilerine bu utanç verici muameleyi reva gören bir avuç seçilmiş, güya 'demokrasiye balans ayarı' veriyor, bin yıl sürecek bir süreci başlatıyorlardı. Bu dönem, özellikle de inanç özgürlüğü açısından büyük bir sınavdı. Başörtüsü yasağı gibi uygulamalar, milyonlarca insanın temel haklarını gasp etmiş, inanç özgürlüğünün ayaklar altına alınmasıyla toplumsal gerilimlere yol açmıştı. Ancak, bu dönemde yaşanan zulme rağmen, milletimizin direnişi ve iradesi, demokrasiye olan inancımızı hiçbir zaman sarsmamıştır.
Darbecilere göre o süreç bin yıl sürecekti. Ancak hesapları tutmadı. Milli irade demokrasiye sahip çıktı. ve bu zulüm Türkiye'nin ikinci bir 'yeter söz milletindir' dönüşümünün de başlangıcını oluşturdu. Çünkü 28 Şubat'ın karanlık gölgesi altında bile Türkiye'nin demokrasiye olan inancı ve direnci asla kırılmadı."
Usta, toplumun, medyanın ve bireylerin demokratik haklarını savunma mücadelesinin o dönemde de bu ceberut tavra rağmen devam ettiğini belirterek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Bu dönemde yaşananlar, milletimizin demokratik iradesine olan inancını sarsmamış, aksine daha da güçlendirmiştir. ve bugün 'bin yıl sürecek' dedikleri darbeleri, utancın tarihi oldu. ve aziz milletimizin, 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak verdiği cevap hala ilk günkü gibi canlı ve sağlam bir şekilde o hevese kapılacak herkesin karşısındadır. Buradan aldığımız güçle artık net bir şekilde ifade edebilirim ki; Türkiye, bir daha böylesi bir utancı yaşamayacaktır."
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