AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir dizi programa katılmak üzere Kilis'e geldi. Mahir Ünal, Kilis'te esnafı ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir dizi program çerçevesinde bulunduğu Kilis'te, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Ünal, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Ünal, Cumhuriyet meydanında esnaf ziyareti yaparak, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın eşlik etti. - KİLİS