AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan "başörtüsü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan "başörtüsü" açıklaması Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, başörtüsünün kadınların inancı, kimliği ve özgürlüğü olduğunu, bu konudaki mücadeleyi onurla verdiklerini, yasakların prangalarını kırarak demokrasiyi güçlendirdiklerini belirtti.

20.12.2024 14:18
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, başörtüsünün kadınların inancı, kimliği ve özgürlüğü olduğunu, bu konudaki mücadeleyi onurla verdiklerini, yasakların prangalarını kırarak demokrasiyi güçlendirdiklerini belirtti.

Usta, yazılı açıklamasında, TBMM Genel Kurulundaki 2025 yılı bütçe görüşmelerinde bazı CHP milletvekillerinin başörtüsüyle ilgili açıklamalarının, geçmişin karanlık zihniyetinin sürdüğünü gösterdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, iktidarları döneminde kadınların özgürlüklerini ve haklarını savunmaktan vazgeçmediklerini ve vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Usta, "Başörtüsüne, inancımıza yönelik Gazi Meclis çatısı altında dile getirilen çirkin ifadeler, milletimizin vicdanında mahkum olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin, milletin inancına, değerlerine ve kadınların onurlu mücadelesine saygı duymak zorunda olduğunu ifade eden Usta, başörtüsüne dil uzatan zihniyeti kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Başörtüsü, hanım kardeşlerimizin inancı, kimliği ve özgürlüğüdür. Biz bu mücadeleyi onurla verdik, yasakların prangalarını kırarak demokrasimizi güçlendirdik. Ama ne yazık ki CHP, değiştiğini iddia etse de başörtüsünü hedef alan bu küçük düşürücü söylemlerle aynı zihniyette ısrarcıdır. Sataşmalarla ne kadınlarımızı ne de bu milletin değerlerini küçümseyebilirsiniz."

Kaynak: AA

Leyla Şahin Usta, Politika, AK Parti, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan 'başörtüsü' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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