AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Sokak köpeklerinin uyutulması konusu henüz kesinleşmedi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Sokak köpeklerinin uyutulması konusu henüz kesinleşmedi

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak köpeklerinin uyutulması konusunda henüz kesin bir şey olmadığını belirtti. Yenişehirlioğlu, konunun Tarım Komisyonunda tartışılacağını ve çalışmalarını komisyona vereceğini söyledi.

29.05.2024 12:46
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AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak köpeklerinin uyutulması konusuna ilişkin, "Tarım Komisyonunda birçok partinin temsilcisi var, orada da konuşulacak. Tarım Komisyonuna da çalışmalarımı vereceğim. Ortada henüz kesin bir şey yok" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sokak köpeklerine ilişkin düzenleme hakkındaki sorular üzerine Yenişehirlioğlu, yaklaşık 10 gün daha çalışacaklarını ifade etti. Yenişehirlioğlu, toplumun bütün kesimlerini dinlediklerini belirterek, "Görüştüğümüz liste çok kabarık ama şunu söyleyebilirim; gazeteciler, sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan akademisyenler, uzmanlar, toplum önderleri, mağdur aileler, dernek ve vakıflar, aklınıza gelebilecek pek çok insanla, hiçbir kıstas ve filtreleme yapmaksızın herkesle görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

"Ortada henüz kesin bir şey yok"

Sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili sorulan soruları cevaplayan Yenişehirlioğlu, "Ortada kesinleşmiş bir şey yok. Teklif var ama komisyonda konuşulacak. Bunun başkanlığını malum Tarım Komisyonu yapacak. Ben çalışmalarımı ve görüşmelerimi derleyip toparlıyorum. Bunların tamamını grup başkanımıza ibraz edeceğim. Tarım Komisyonunda birçok partinin temsilcisi var, orada da konuşulacak. Tarım Komisyonuna da çalışmalarımı vereceğim. Orada da bu tartışılacak. Ortada henüz kesin bir şey yok" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Sokak köpeklerinin uyutulması konusu henüz kesinleşmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Sokak köpeklerinin uyutulması konusu henüz kesinleşmedi - Son Dakika
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