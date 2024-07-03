AK Parti, hakaret suçunda şikayet süresini iki yılla sınırlıyor

Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Şikayete bağlı hakaret suçu bakımından azami şikayet süresini yeniden belirliyoruz. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresinin ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyeceğini kabul ediyoruz" dedi.

Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ile birlikte AK Parti Grup fuaye alanında toplantı düzenledi. Güler, 9. Yargı paketi olarak bilinen kanun teklifinin 20 farklı kanunda değişiklik içerdiğini belirterek, teklifinin 38 maddeden oluştuğunu ifade etti. Güler, Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal ettiği konularda düzenleme yaptıklarını söyleyerek, "Evlenen kadının soyadına ilişkin olarak düzenleme getiriyoruz. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi, çocukların etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadını kullanabileceklerine ilişkin düzenleme getiriyoruz. Anayasa da baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi içinde dava açma hakkı teklifimizde yer alıyor. Baba olduğunu iddia eden üçüncü kişilerin soy bağının reddi davası açabilmesi belirli kurallara tabi olarak teklifimizde yer alıyor. Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen, uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açabilme hakkı teklifimizde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Güler, hakaret suçuna ilişkin hükümlerin yer aldığını kaydederek, "Şikayete bağlı hakaret suçu bakımından azami şikayet süresini yeniden belirliyoruz. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresinin ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyeceğini kabul ediyoruz. Böylece sosyal medya üzerinden uzun yıllar önce yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle vatandaşlarımız üzerinde sonradan oluşturulacak baskı ve tehdidin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Güler, arabuluculuk kurumuna ilişkin olarak, "Mesleğinde 20 yıl kademe kıdeme sahip hukukçuların arabulucu eğitimi almak şartıyla sınavsız olarak arabulucu olabilmesine imkan sağlıyoruz. Taraflarda birinin taşınmazın haline ilişkin olarak icra edilebilirlik şerhi verilen anlaşma belgesiyle Tapu Müdürlükleri'nde tek başına tescil talebinde bulunulabilmesine imkan sağlıyoruz" diye konuştu.

Güler, etki ajanlığına ve casuslukla ilgili konularda herhangi bir düzenlemenin olmadığını söyledi. - ANKARA