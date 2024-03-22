AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı ve Ailesi Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı ve Ailesi Saldırıya Uğradı

AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı ve Ailesi Saldırıya Uğradı

Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş ve ailesi, seçim çalışması sırasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına maruz kaldı. Polis olaya müdahale ederek saldırganları gözaltına aldı.

22.03.2024 22:53  Güncelleme: 22:59
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ERZURUM (İHA) – Cumhur İttifakı'nın AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş seçim çalışması kapsamında akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, "Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükünete davet ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı ve Ailesi Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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