AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı ve Ailesi Saldırıya Uğradı

ERZURUM (İHA) – Cumhur İttifakı'nın AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş seçim çalışması kapsamında akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, "Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükünete davet ediyorum." - ERZURUM
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen iftar programına katıldı ve seçim ofisleri toplu açılış programında konuşma yaptı. Erbakan, partilerinin üye sayısının hızla arttığını ve hedeflerinin 1 milyon üyeye ulaşmak olduğunu belirtti. Ayrıca, medyada da partilerinin çok konuşulduğunu ve herkesin Yeniden Refah Partisini takip ettiğini ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayserili sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle ilişkilendirdi. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve ihracat rakamları hakkında bilgi veren Kacır, yeni OSB'lerin kurulumu ve Ar-Ge çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel'in projelerini açıkladığı lansman toplantısına katıldı.
CHP Lideri Özgür Özel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu, “Bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda, emekli bu durumdayken oy veriyor, çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor, memurlar bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir" uyarısında bulundu.
Gökçesu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Vahit Aydın tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Uysal, memleketin zor günler geçirdiğini ve ekonominin kötü yönetildiğini savundu. Uysal, Vahit Aydın'ı başarılı bir belediye başkanı olarak gördüğünü ve onu Allah'a ve halka emanet ettiğini belirtti. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildikten sonra Vahit Aydın'ın projeleri tanıtıldı. Aydın, Gökçesu'ya meslek lisesi, Kur'an kursu ve yeni tekstil atölyesi yapacağını vaat etti.
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