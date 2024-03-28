AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum Otobüs ile Vatandaşları Selamladı

AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum otobüs ile gezerek vatandaşları selamladı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, otobüs ile şehir turu yaparak vatandaşlara seslendi.
AK Parti İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, otobüs ile şehir turu yaptı. Kurum otobüs içinde vatandaşlara selam vererek konuşma yaptı. Okmeydanı'nda vatandaşlara seslenen Kurum, "İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız, sizlerle birlikte yol yürüyoruz." ifadeleri ile konuşmasına başladı.
Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm sürecini ele alan Kurum, "Okmeydanı'nın yarınları için bu mücadeleyi başlattık. 1 Nisan sabahı İstanbul'da Beyoğlu'nda, Ok Meydanı'nda her mahallede bizi dönüşüm yaparken göreceksiniz. Her mahallede İstanbul'umuzu geleceğe hazırlarken göreceksiniz çünkü biz eser adamlarıyız" dedi.
İstanbul için durmadan çalışacaklarını belirten Kurum, "Biz sözünü tutan adamlarız, biz sağlam adamlarız. Bu sağlam adamlar 1 Nisan'da gelecek, yüzler gülecek. 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişi, yeniden yükselişi başlayacak. Hepinizi çok seviyoruz. Üç gün sonra inşallah çok güzel bir bayramı hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuşmasını sonlandırdı.
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