AK Parti İl Başkanı Güngör: "Taşıma suyla değirmen dönmez" - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Meral Akşener'in Denizli mitingine çevre illerden insan taşınmasını "Taşıma su ile değirmen dönmez" sözleriyle eleştirdi.

Denizli'de doldurulamayan miting alanının çevre illerden otobüslerle getirilen taşıma insanlarla doldurulmaya çalışıldığını belirten AK Parti il Başkanı Yücel Güngör, "Beş benzemezlerin ortak ittifak mitingini sanki tek bir parti tarafından düzenlenen bir miting gibi algı yapılması Denizli'mizin aklıyla alay etmektir. Mitingde de kalabalık görünmek için çevre illere de haber salarak vatandaşları taşıdıklarına Denizli'miz şahit olmuştur. Çevre illerden getirilen insanlarımızı alana doldurarak göz boyamaya kalkışanlar, kalkıp birde seçim istiyorlar. Esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret etmeye cesaret edemeyenler 5 benzemez ortak mitingi tertip etmek zorunda kalmışlardır. Tabi ki şehit yakınına küfür edene söyleyecek sözü olamayanlar vatandaşımızın gözünün içine baka baka konuşup oy istiyorlar. Biz Denizli'mize Güveniyoruz. Denizli size sandıkta dökme suyla değirmenin dönmeyeceğini gösterecektir" dedi.

AK Partili Güngör, çevre illerden mitinge getirilen otobüslerin plakalarının da vatandaşlar tarafından alındığını, sahte mitinglerin mumunun yatsıya bile kalmadan hemen söndüğünü sözlerine ekledi. - DENİZLİ