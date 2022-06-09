AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Talep ve projelerimizi Ankara'ya anlatıyoruz" - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Talep ve projelerimizi Ankara'ya anlatıyoruz"

09.06.2022 09:50
AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Talep ve projelerimizi Ankara'ya anlatıyoruz"

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, TBMM ziyaretleriyle Kırşehirlilerin taleplerini ve yeni projelerini bakanlıklarda anlatıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, TBMM ziyaretleriyle Kırşehirlilerin taleplerini ve yeni projelerini bakanlıklarda anlatıyor.

İl Başkanı Ünsal, Milletvekili Mustafa Kendirli'nin de katıldığı programda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Murat Kurum ile görüşen Kırşehir heyeti, şehirde yapılan ve yapılması planlanan projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete Kırşehir'i temsilen İl Başkanı Ünsal'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları da katıldı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Mustafa Kendirli, AK Parti, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Ünsal: 'Talep ve projelerimizi Ankara'ya anlatıyoruz' - Son Dakika

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