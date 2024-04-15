AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu

Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerle ilgili oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Ayağından saçmalarla yaralanan Irmak hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.
Akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir kahvehanede iddiaya göre AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı ve akrabası olduğu öğrenilen Ş.İ. arasında oy verme tartışması çıktı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, muhtar adayı Ş.İ. Irmak'a tüfekle ateş açtı.
Açılan ateş sonucu Irmak, bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli Ş.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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