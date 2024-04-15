AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu - Son Dakika
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Politika

AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu

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Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Irmak, hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.

15.04.2024 08:08  Güncelleme: 08:13
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Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerle ilgili oy verme tartışmasından çıkan kavgada muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Ayağından saçmalarla yaralanan Irmak hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.

TARTIŞMADA TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir kahvehanede iddiaya göre AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı ve akrabası olduğu öğrenilen Ş.İ. arasında oy verme tartışması çıktı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, muhtar adayı Ş.İ. Irmak'a tüfekle ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Açılan ateş sonucu Irmak, bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Irmak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli Ş.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu
Kaynak: DHA

Kırıkkale, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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