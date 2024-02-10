AK Parti Isparta\'da Belediye Başkan Adayları Açıklandı

Isparta'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde belediye başkanlığı için mücadele verecek AK Parti ilçe belediye başkan adayları, il başkanlığı tarafından açıklandı.
Isparta'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde mücadele verecek AK Parti ilçe belediye başkan adayları, AK Parti İl Başkanlığı tarafından açıklandı. Açıklanan listede mevcut 7 ilçenin belediye başkanı tekrar aday gösterildi.
AK Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından açıklanan listeye göre; Aksu mevcut Belediye Başkanı Veli Kahraman, Gelendost mevcut Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Keçiborlu mevcut Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Sütçüler mevcut Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, Senirkent mevcut Belediye Başkanı Kadir Heybeli, Şarkikaraağaç mevcut Belediye Başkanı İsa Çarkacı ve Yenişarbademli ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özata olarak açıklandı.
Diğer ilçelerde ise AK Parti'den aday gösterilen isimler; Atabey ilçesi Serdar Pehlivan, Eğirdir ilçesi Mustafa Özer, Gönen ilçesi Mustafa Kaya, Uluborlu ilçesi Ahmet Oğuz Bakır, Yalvaç ilçesi Sürmeli Yağcı olarak açıklandı.
Isparta'da bulunan beldeler için ise AK Parti'den açıklanan adaylar; Senir Beldesi Ömür Yorulmaz, Sarıidris Beldesi Osman Özdemir, Büyükkabaca Beldesi Hasan Arıkan, Çarıksaraylar Beldesi Özcan Turhan, Çiçekpınar Beldesi Metin Akbulut, Hüyüklü Beldesi Ahmet Kelek, Kuleönü Beldesi Nuri Erdoğan, Sav Beldesi Yahya Öztürk ve Güneykent Beldesi için Metin Kutsal aday olarak gösterildi. - ISPARTA
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