AK Parti'nin İstişare ve Değerlendirme Kampı tarihleri değişti

Politika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kızılcahamam'da 7-9 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan '31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Daha önce 7, 8, 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'mız 31 Mayıs, 1, 2 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA