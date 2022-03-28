AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, depremzedelerle görüştü - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, depremzedelerle görüştü

28.03.2022 20:30
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, depremzedelerle görüştü

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) üyeleri ve depremzedelerin sorunlarını dinledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) üyeleri ve depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kerem Ali Sürekli, İl Başkanlığında Dernek Başkanı Haydar Özkan ve depremzedelerle görüştü.

Kerem Ali Sürekli, yaptığı konuşmada, yaklaşık 17 aydır depremzedelerin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

Çalışmaları en hızlı biçimde ve titizlikle yürüttüklerini aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Yaralarını sarma sorumluluğu ve talepleri başımızın üzerinde oldu kimse aksini iddia edemez. Bugün İl Başkanlığımızı ziyaret eden İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan ve dernek yöneticileri ardından kredi düzenlemesi taleplerini dile getiren depremzede vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde de yaklaşımımız aynı olmuştur. Yaptıklarımız tüm somutluğuyla ortadadır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımız depremzedelerimizin beklentilerine yönelik hassasiyetini korumaktadır. Gerçekleştirdikleri ziyarette İZDEDA yönetimine ve depremzede vatandaşlarımıza söylediğimiz üzere, diyalogla aşamayacağımız sorun, yapamayacağımız iş yoktur. Hükümetimiz tüm olanaklarıyla depremin acı yüzünü yaşayan halkımızın yanındadır ve olmaya devam edecektir."

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Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, depremzedelerle görüştü - Son Dakika


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