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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, mahalle başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, mahalle başkanlarıyla buluştu

20.11.2021 17:16
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, mahalle başkanlarıyla buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin Balçova, Gaziemir, Menderes, Torbalı ve Selçuk'taki mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partisinin Balçova, Gaziemir, Menderes, Torbalı ve Selçuk'taki mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Sürekli, Torbalı'daki buluşmada, İzmir'deki 1294 mahalle başkanının övgüye layık başarılara imza attığını belirtti.

Mahalle başkanlarının gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Sürekli, "Şimdi sıra Torbalı, Menderes ve Selçuk'ta emanetlerimizi geri almakta. Bazılarının aksine her ilçede, her mahallede varız. Onlar gibi sadece belli yerlere gitmiyoruz. Biz, sizlerin de büyük gayreti ile alnımız ak, başımız dik 7/24 sokaklarda, evlerdeyiz." diye konuştu.

Sürekli, CHP'nin yerel hizmet veremediğini ifade ederek, "Yerel hizmetlerden şikayet var. Ulaşım, altyapı, kanalizasyon, trafik büyük sıkıntı. Torbalı'da, Selçuk'ta, Menderes'te bizim bıraktığımız yerden geri gittiler. Halkın pişmanlığını görüyoruz. Gaziemir'de özlem büyümüş. Hepsini ak belediyeciliğe, hizmete kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadelede birlikte olmayacaksak nerede olacağız"

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da 2014-2019 döneminde bölgeye büyük hizmetler kazandırdıklarını ifade etti.

Kaya, AK Parti yatırımlarının devam edeceğini, gönüllere dokunmayı sürdüreceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bugünün CHP'sini görüyoruz. Yerelde bakıyorsunuz, Menderes'i çöplük yapmaya uğraşıyorlar. Genelde bakıyorsunuz, önündeki en önemli konu olan Suriye ve Irak tezkeresi aleyhinde oy kullanıyorlar, HDP'ye şirin görünmek için. Yüzleri de kızarmıyor. Biz terörle mücadelede birlikte olamayacaksak, nerede olacağız? Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Dimdik sokaklarda olacağız. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başımızı eğdirmedi. Dimdik BM'ye gitti, 'Dünya, 5'ten büyüktür.' dedi. Bugün muharip uçağını, arabasını kendi yapacak, kendi doğal gazını çıkaracak güçlü bir ülkeyiz. Bu; Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesindedir."

Kaya, AK Parti'yi diğer siyasi partilerden ayıran farkın mahalle başkanları olduğunu söyledi.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, mahalle başkanlarıyla buluştu - Son Dakika


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