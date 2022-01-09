AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Buca'yı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir'in Buca ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Buca Şoförler, Otomobilciler ve Otobüsçüler Odasının 25. Olağan Genel Kuruluna katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada Buca'nın ve İzmir'in en büyük sorununun trafik olduğunu söyledi.

Kent içi trafiği düzenlemede tek yetkili olan İzmir Büyükşehir Belediyesinin trafik sorununun çözümüyle ilgili projesinin olmadığını kaydeden Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019'da, "Trafik sorunu yoğun olan ilçemiz Buca'ya yeni bir arter yapacağız. Yapılan yol, yeni bir koridor olma niteliği taşıyacak." dediğini hatırlatarak, "İş konuşmaya gelince, laf olsun torba dolsun misali konuşmayı iyi bilirler. Bol keseden atmakta üzerlerine yok ama iş icraat yapmaya gelince ortada yoklar." dedi.

Kaya, Buca Cezaevinin yıkım ihalesine çıkılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İzmir İl Müdürlüğüne talimat gönderildiğini hatırlattı.

Buca Cezaevinin yıkılmasının ardından, bölgedeki mevcut dokuya ve sosyal yaşama uygun bir çalışma yapılacağı açıklayan Kaya, Buca'nın ihtiyacı olan yeşil alanın da burada ilçeye kazandırılacağını söyledi.

Buca'nın kamu yatırımlarından en büyük payı alan ilçe olduğunu belirten Kaya, "Buca'mıza 304 yataklı devlet hastanesi yaptık. Son sistem, içinde tüm modern ekipmanların bulunduğu hastanemizin inşaatı tamamlandı. Türkiye'de bu kadar kısa vadede yapılan en büyük sağlık yatırımından birisi oldu. Şubat sonu, Mart başı gibi hizmete girecek." dedi.

Kaya, Türk Kızılay Buca Şubesini ve Yaylacık Mahallesi Muhtarlığını da ziyaret etti.