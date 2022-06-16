AK Parti'li Kerem Ali Sürekli, partililerle istişare toplantısına katıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaşanan sıkıntılı sürecin üstesinden gelebilecek tek parti olduklarını bildirdi.

Geçmiş dönemde il yöneticiliği ve ilçe başkanlığı yapan isimlerin katıldığı "Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları"nın beşincisinde konuşan Sürekli, kuruldukları günden beri millete hizmet ettiklerini ve bu süreçte heyecanlarını kaybetmediklerini belirtti.

Yaşadıkları zorluklara rağmen hiç pes etmediklerini vurgulayan Sürekli, "Bugün yaşadığımız zorluklar karşısında da pes etmeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımıza ve partimize gönülden bağlı olan dava arkadaşlarımızın görüş ve önerilerine önem veriyor, kendilerini dikkatle dinliyoruz. Davamıza güç katmak için neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. 20 yıl boyunca oy oranını yüzde 35 ile yüzde 52 arasında tutan bir siyasi parti olmayı başarmak kolaylıkla başarılabilecek bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Mevcut sıkıntılı süreci görmezden gelmenin mümkün olmadığını ifade eden Sürekli, şöyle konuştu:

"Bir gerçek de var ki bu sıkıntılı sürecin üstesinden gelebilecek tek partiyiz. Bu tespiti sahada görüştüğümüz, vatandaşımız, esnafımız, iş insanımız yapıyor. Biz iyi günde de kötü günde de vatandaşımızla birlikteyiz ve hiç boşluk bırakmadan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çözüm konusunda yetkinliğimizi ifade ediyoruz ve vatandaşımız sorunları bizim çözeceğimizi biliyor, bu konuda mutabık kalıyoruz. Enflasyon yalnızca ülkemizde değil çok daha güçlü ekonomilerde bile büyük ölçüde sorun halinde. Dünya genelinde zaman zaman böyle süreçler yaşanabiliyor, her devletin kendine özgü çözümleri var, bizim devletimiz de bu sürecin en az hasarla atlatılması için alınabilecek önlemleri alıyor."

Sürekli, İzmir'in hak ettiği noktada olmadığını savundu.

İzmir'e hizmet için teşkilat mensuplarıyla gece gündüz çalıştıklarını aktaran Sürekli, "Enerjimiz her daim yüksek. Şehrimizi ve ülkemizi 2023 hedeflerine hep birlikte daha güçlü bir şekilde taşıyacağız." dedi.